Folklorní festival v Napajedlech nabídne na konci týdne hudbu, zpěv i tanec

Folklorní festival Moravské chodníčky nabídne na konci týdne v Napajedlech na Zlínsku hudbu, zpěv i tanec. Jeho 26. ročník je na programu v pátek 7. a v sobotu 8. srpna. ČTK to dnes sdělila mluvčí napajedelské radnice Petra Štefková. Festival propojuje tří národopisné oblasti, Hanou, Slovácko a Valašsko. Napajedla leží na jejich pomyslném rozhraní.
Folklor podle starosty Roberta Podlase (za ANO a Napajedelské fórum) k městu neodmyslitelně patří. "Moravské chodníčky už více než čtvrt století přivádějí do našeho města lidové soubory ze Slovácka, Valašska a Hané. Jsme rádi, že se tato tradice daří udržovat a že oslovuje také další generace," řekl Podlas.
Festival začne v pátek ve 20:00 na nádvoří Nového Kláštera setkáním mužských a ženských pěveckých souborů. "Letošním tématem společného zpívání budou koně. Vystoupí pěvecké soubory z Napajedel, Spytihněvi, Kudlovic i ze Zlína," uvedla Štefková.
Sobotní program začne na stejném místě v 16:00. Nabídne vystoupení folklorních souborů ze Slovácka, Valašska i Hané. Součástí doprovodného programu bude tematický fotokoutek, chodníček určený k procházce bosou nohou, organizátoři chystají i tvořivé aktivity pro děti.
"Návštěvníci se mohou těšit také na venkovní výstavu mapující historii festivalu a napajedelských folklorních souborů Radovan, Radovánek a Pozdní sběr. Večer pak návštěvníky čeká výuka lidových tanců ze Slovácka, zpívání v klášterní kapli a po skončení odpoledního programu tradiční Beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Rováš," doplnila mluvčí.