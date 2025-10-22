Delší tribuna pro fanoušky fotbalu? Obyvatelé sousedního domu nesouhlasí

Milan Libiger
  12:22aktualizováno  12:22
Zlínským fotbalistům se po návratu do nejvyšší soutěže daří, po dvanácti kolech figurují na skvělém šestém místě. Město mělo navíc v plánu, že by připravilo prodloužení východní tribuny o zhruba třicet metrů. Tento záměr ale dostává trhliny, protože s ním nesouhlasí obyvatelé sousedního domu.
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
Zlínský fotbalový stadion Letná
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
10 fotografií

Prodloužením tribuny by se zvýšila kapacita stadionu o téměř tisíc míst a také „ucpala“ díra mezi koncem stávající tribuny a sousedním rohovým bytovým domem.

Obyvatelé domu, který stojí v sousedství tribuny, s tak výrazným prodloužením nesouhlasí, neboť by jim zastínilo okna bytů. Město, které stadion vlastní, bude muset hledat nové řešení. Výstavba, s níž se mohlo začít příští rok, pokud by šlo všechno hladce, se proto odkládá na neurčito.

Zlínský fotbalový stadion by mohl mít větší tribuny, přibude tak 650 míst

„Původně jsme to řešili tak, že tribunu prodloužíme, teď víme, že to nepůjde,“ konstatoval primátor Jiří Korec. „Obyvatelé řekli, že chápou naši aktivitu, ale řeší si kvalitu svého bydlení i hodnotu nemovitosti. V určitých patrech nechtějí tribunu tak blízko, jak jsme ji chtěli my, protože by jim zastínila relativně malá okna bytů ze strany k tribuně,“ vysvětlil Korec

„Mají to postavené tak, že pokud jeden majitel nesouhlasí, dohoda není možná. Musíme připravit pozměněný návrh, s nímž by mohli souhlasit všichni. Pořád na tom pracujeme,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o sportoviště stará.

Město hledá jiné možnosti

Podle zástupců města jiné možnosti existují. „Nemyslím si, že bychom měli tribunu zkracovat, půjdeme spíše cestou, že budeme chtít, aby byla co nejblíže domu, ale pak to bude otázka její výšky, tvaru a toho, co má obsahovat,“ naznačil Korec.

Záměr ale musí dávat smysl, postavit malou tribunu vedle velké nemusí být úplně vhodné. „Lidé nám dali jasné mantinely,“ řekl primátor. „My teď musíme vymyslet něco, co zvýší komfort návštěvníků a zlepší vizuální pohled.“

Ta díra nevypadá hezky. Dostavba tribuny na zlínské Letné se však odkládá

Od obyvatel domu dostali zástupci radnice také informaci o tom, že do stávající východní tribuny zatéká a není v dobrém technickém stavu. Město si to prověří. Pokud se to prokáže, Korec připustil, že by se mohla zbourat a na východní straně stadionu by vyrostla celá nová tribuna, která by byla delší a nižší. „Nemáme ale velkou ambici demolovat něco, co už tam stojí. Musíme si to vyhodnotit,“ zmínil Korec.

Každopádně bude muset radnice svůj další nápad opět probrat s obyvateli domu, teprve pak může pokračovat v přípravě výstavby. O jejím možném termínu Korec zatím nechce mluvit.

Možné jsou i úpravy ostatních tribun

Město původně chtělo stavět už během letošního roku, pokud by se mu na jaře podařilo vybrat firmu. To ale reálné není. Stadion tak stále nebude uzavřený ze čtyř stran, což je jeden z jeho nedostatků.

„Ta díra nevypadá hezky, navíc je v záběru kamer. Čím dříve zmizí, tím lépe,“ prohlásil opakovaně ředitel FC Zlín Leoš Gojš.

Zlínský fotbalový stadion Letná

Město uvažuje také o úpravách dalších tří tribun. V případě hlavní, tedy západní tribuny má plány, že by se rozšířila směrem k hřišti i k parkovišti a vyrostla také do výšky. Tím by se zvětšil prostor pro zázemí stadionu i jeho kapacita, která by mohla být 9 až 11 tisíc lidí.

Zlín nemá peníze na nový fotbalový stadion, začne s opravou stávajícího

„Pořád je to jenom diskuse, hlavní roli hrají finance, nastínil Havlíček. „Od nich se vše odvíjí. Musíme vymyslet variantu, která by byla průchozí.“

Město nemá dostatek peněz na investice, proto by byly potřeba dotace. Pokud by peníze mělo, mohlo by také odstranit jižní a severní tribunu a na jejich místě postavit nové se samostatným zázemím. Měly by také o něco větší kapacitu. Záměr by se mohl realizovat po etapách. „Kdybychom to rozložili v čase, tak by to možná bylo s vícezdrojovým financováním schůdné,“ věří Havlíček.

Nové kamery i kvůli výtržníkům

Pro to, aby stadion splnil licenční podmínky fotbalového svazu, bude na něm město příští rok na jaře instalovat nový kamerový systém. Měl by sloužit i k zamezení přístupu na stadion výtržníkům, kteří to mají zakázáno.

„Kamery dokážou rozeznat obličeje návštěvníků,“ upřesnil Havlíček. „Také v případě incidentu by policie měla mít možnost pomocí kamerového systému lidi identifikovat.“

Město také upravuje VIP prostory, které musejí mít separátní vstup. Kvůli požadavkům fotbalové asociace rozšířilo a zkvalitnilo počet míst pro novináře a komentátory.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

Odborníci budou na Karvinsku pomáhat mladým lidem s psychickými obtížemi

Na Karvinsku začne od ledna fungovat nová služba zaměřená na pomoc dětem a mladým lidem s psychickými obtížemi. Centrum duševního zdraví vznikne pod organizací...

22. října 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:13

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla

Městské divadlo Zlín uvede inscenaci Hra, která se zvrtla. Ochotnický spolek ze Všeminy na Zlínsku v ní zachraňuje premiéru své adaptace detektivky Vražda na...

22. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:23

Nový trik podvodníků na vylákání peněz, zneužívají jména skutečných policistů

Podvodníci v poslední době inovovali způsob, jakým se snaží přimět své oběti k převodu peněz. V telefonním hovoru se představují jmény skutečných policistů ze Znojemska. Podvodníci je vyhledávají na...

22. října 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Dny severu 2025: technologické inovace i respekt k přírodě

22. října 2025  11:49

Studenec dokončil opravu sokolovny za 34 mil. Kč, v Pacově skončí práce v únoru

Studenec na Třebíčsku dokončil opravu sokolovny z roku 1930. Investoval do ní s přispěním dotace přes 34 milionů korun. Musel si ale ještě vzít úvěr, splácet...

22. října 2025  10:15,  aktualizováno  10:15

U horské služby v Jeseníkách vrcholí přípravy na zimu, dokončuje značení

Členové jesenické horské služby dokončují přípravy na zimní sezonu. V těchto dnech dodělávají údržbu strojů či opravu tyčového značení, které v zimě usnadňuje...

22. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Patnáctiletý podezřelý z vraždy skončil ve vazbě. Brutalita i motiv šokují

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody, uvedl mluvčí soudu Karel Vašek. Podle kriminalistů...

22. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:45

Zaplatí i škody způsobené vodou z kaktusu. Direct začíná nabízet nové pojištění majetku

22. října 2025  11:22

Spolu s Alešem Svobodou poletí do vesmíru i české zařízení na výzkum ječmene

Výzkum vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) zamíří do vesmíru. Mezi třinácti experimenty, které budou součástí připravované mise českého astronauta Aleše Svobody na Mezinárodní vesmírné...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bez cestování a hádek. Někteří moravskoslezští politici už nechtěli být poslanci

Neúčastnili se předvolební kampaně, volby už pro ně nebyly určující profesně ani politicky. Pět z celkově dvaadvaceti moravskoslezských poslanců už nekandidovalo a nejméně na čtyři roky tak uzavřeli...

22. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Praha znovu uslyší ozvěnu vlaků z Těšnova. Nepropásněte audiovizuální iluzi

Muzeum Prahy dnes představí venkovní audiovizuální instalaci na místě zaniklého nádraží Praha-Těšnov. Na bezmála 12 metrů vysokou konstrukci s poloprůsvitnými látkami se bude promítat digitálně...

22. října 2025  5:15,  aktualizováno  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.