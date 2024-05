KOMENTÁŘ: Zlín sestoupil z první ligy zaslouženě. Pro záchranu neudělal maximum

Sympaticky se nevymlouval na to, že před týdnem videorozhodčí Tomáš Klíma skandálně okradl Zlín v domácím utkání s Bohemians o potenciálně vítězný gól, který mu mohl zajistit baráž. Dobře věděl, že mužstvo trestuhodně promrhalo dobrého půl tuctu šancí, kdy se mohlo spasit.

Poslední mu protekla mezi prsty v Jablonci. I když sedm utkání po sobě nevyhrál, pořád měl osud ve svých rukou. Stačilo pod Ještědem zvítězit a ještě se mohl zachránit v prolínací soutěži s Táborskem.

Ale kdo by tomu věřil, když se v předchozích 34 kolech zmohl na pět vítězství a venku na jediné? Co mu začalo utíkat v úvodním dějství, kdy ostudně rupl 1:4 na hřišti karvinského nováčka, už nedohnal. To ještě mužstvo koučoval Pavel Vrba, který klub loni zázračně udržel v baráži s Vyškovem.

Tentokrát se zlínské zmrtvýchvstání nekonalo. Před rokem posbíral v nadstavbě osm bodů a přeskočil zoufalé Brno. Letos byl ve skupině o záchranu se dvěma remízami objektivně nejslabší.

Loňská last minute záchrana se ukázala být Pyrrhovým vítězstvím, které jen o rok oddálilo sestup. Klub v létě po 22 letech ztratil titulárního sponzora, opustili ho i další významní mecenáši a nevyšel návrat Vlastimila Fabíka a jeho developerské společnosti Fastav, za jejíhož působení si Zlín zahrál Evropskou ligu.

Zmizely opory, které nikdo adekvátně nenahradil. Předsezonní proklamace o nutném omlazení měly hlavně zastřít nedostatek financí na posily. Filip Žák s Tomášem Čelůstkou přišli zdarma, akvizice neprověřeného senegalského útočníka Ndiaye ze čtvrté francouzské ligy, který měl schopnosti sotva na rezervu, prodloužila řadu bizarních nákupů zahraničních hráčů. A zdaleka neměly končit.

Ještě v průběhu podzimu dorazil na hostování z Ameriky bosenský obránce Pidro, o němž Vrba neměl tušení, proč přišel, když sám žádal schopného útočníka. Více si sliboval od španělského záložníka Gonzáleze, který ale většinu podzimu promarodil.

Sedm zápasů bez výhry

Že se Zlín ve výběru zahraničních posil v případě těchto dvou opět sekl, měl záhy zjistit i Červenka, jenž nastoupil k týmu po říjnovém domácím rekordním debaklu 5:9 od Mladé Boleslavi. Kdyby jenom tušil, že druholigový nováček z Kroměříže, který ho na Letnou s těžkým srdcem pustil, spadne ze svojí soutěže jen o tři týdny dříve než Zlín...

Červenka přitom totálně rozsekaný tým postavil okamžitě na nohy. A když na začátku jara doma během jednoho týdne remizoval se Slavií a porazil Slovácko, zdálo se, že je na nejlepší cestě k záchraně. Dál sbíral body, doma porazil Olomouc, v poločase vedl nad Pardubicemi. Jenže se nechal ukolébat.

„Mysleli jsme si, že vyhrajeme a budeme z toho úplně venku. Něco jsme urazili. Ztratili jsme pokoru, že to půjde bez tvrdé práce,“ vypíchl Červenka přesně bod zlomu, po kterém následoval sešup končící až ve druhé lize.

Spirála sedmi zápasů bez výhry utáhla sestupovou smyčku v Jablonci, kde zlínská agonie vygradovala. „Nešli jsme na krev,“ zkritizoval Červenka přístup mužstva v zápasech o všechno. Ač někteří hráči opakovaně zklamali, dostávali od něj znovu příležitost. Chyba.

Tým se v kritické chvíli rozpadl na skupinky, hráči netáhli za jeden provaz. Na jedné straně odchovanci, na druhé cizinci bez vztahu ke klubu, mezi nimi hostující hráči a ti, kterým končí smlouva. Všeříkající byl pohled na poločasovou rozcvičku v předposledním kole s Bohemians – čtveřice neevropských hráčů si nahrávala míč sama mezi sebou...

Selhalo i vedení klubu, jež nejednalo s fotbalisty, kterým vyprší v červnu kontrakt. Co bude dál, například netušil ani srbský rychlík a nejproduktivnější hráč týmu Vukadin Vukadinovič, jenž přitom jako jeden z mála zahraničních hráčů přijal klub za svůj.

„Všichni, kterým na Zlínu záleží, si musí uvědomit, že to posr... , já také,“ vyjádřil se expresivně Červenka. Sám si mohl vyčítat výběr zimních posil: pět nových hráčů, a prakticky nulový příspěvek.

Nigerijský útočník Ikugar dal gól Slavii a žil z něj do konce sezony. Ghanský záložník Nombil nezvládl přechod ze druhé slovenské ligy, gruzínský křídelník Načkebija až na jednu výjimku jen dostřídával. Kapitán sparťanského béčka Tomáš Schánělec přišel na hostování s velkým sebevědomím, do Prahy se vrací s jedním ligovým gólem a zjištěním, že na nejvyšší soutěž zatím nemá. Pohořel i Libor Holík, jehož se dobrovolně vzdala Plzeň.

Oba ze Zlína zmizí a nebudou sami. Řada hráčů má smlouvy jen pro nejvyšší soutěž, někteří si mezitím domluvili angažmá jinde, mnohých nebude škoda. Mrzet budou ztráty mladíků, kteří se v lize otrkali. Toma Slončíka chce Plzeň, o Alexandra Bužka se zajímá Slavia.

„Nevím, co bude dál, jakým způsobem se bude ve Zlíně pokračovat,“ prohodil Bronislav Červenka, který by měl dostat šanci pokračovat. Ač byl u sestupu, potenciál má.

Na tahu je vrcholný management klubu v čele s jeho majitelem Zdeňkem Červenkou a šéfem sportovního úseku Zdeňkem Grygerou, kteří mají každoročním systematickým oslabováním kádru na pádu zásadní podíl. Když Zlín spadl naposledy, trvalo mu šest let, než se vrátil.