Jak dostavět fotbalový stadion? Zlínu to ukáže celková architektonická studie

Milan Libiger
  8:52
Město Zlín jako majitel investuje do fotbalového stadionu miliony korun, aby byly splněny podmínky fotbalové asociace a zlepšil se komfort hráčů i diváků. Uvažovalo o dostavbě východní tribuny, čímž by zmizela proluka mezi ní a rohovým domem. Také o zvětšení protější hlavní tribuny nebo opravě dalších dvou.
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025) | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)
6 fotografií

Nakonec nebude řešit tribuny samostatně, ale zpracuje si celkovou architektonickou studii na zlepšení stadionu. Město se na základě jejího výsledku a svých finančních možností následně rozhodne, jak bude postupovat dál. Nejpravděpodobnější je, že bude stadion, který není v nejlepším technickém stavu, zvelebovat postupně.

„Uvažovali jsme nad tím, jak vyřešit proluku mezi domem a stadionem. A vzhledem k tomu, co nám řekli majitelé domu, nám přijde jako slepá cesta zabývat se jenom prolukou,“ nastínil primátor Jiří Korec. „Vnímáme potřebu udělat studii na celkovou rekonstrukci stadionu,“ doplnil.

Delší tribuna pro fanoušky fotbalu? Obyvatelé sousedního domu nesouhlasí

Město chtělo východní tribunu původně dostavět v její výšce téměř až k sousednímu bytovému domu. Majitelé některých bytů to ale odmítli, protože by jim stínila výhled z oken.

„Musíme se seznámit s majetkovými vztahy, se všemi možnostmi a vzít v potaz připomínky obyvatel domu. Pak může subjekt, který vysoutěžíme, zpracovat studii,“ sdělil Korec.

Možné je prodloužení hlavní tribuny

„Studie by měla posoudit, co je na místě možné postavit, aby to bylo v souladu s územním plánem, strategickým plánem města, aby tam byla zajištěná dopravní obslužnost, splněné podmínky fotbalové asociace a nezatěžovalo to příliš obyvatele v okolí,“ poznamenal Karel Havlíček, ředitel městské společnosti Steza, jež se o sportoviště stará.

Steza už pro město připravuje analýzu toho, co je v rámci rekonstrukce možné, což by měl být podklad pro vypsání soutěže na studii.

Zlín nemá peníze na nový fotbalový stadion, začne s opravou stávajícího

Ve hře je i možnost, že by se hlavní tribuna prodloužila až téměř k hrací ploše, případně se zvedla o jedno patro. Tím by se výrazněji zvýšila kapacita stadionu, což by podle Havlíčka bylo vhodné třeba pro případ, kdyby Zlín opět někdy hrál evropské poháry.

Soutěž na studii by měla být vypsaná letos s tím, že její výsledek bude známý zřejmě až v následujícím roce. Má vyčíslit i finanční náklady.„Budeme chtít, aby vznikl projekt, který se dá dělat po etapách a umožní nám postupně se přibližovat cíli,“ poznamenal Korec. „Je to reálnější než opravit celý stadion najednou.“

Velké investiční projekty

Radnici čekají ještě další velké projekty za stovky milionů korun. Letos například modernizace Velkého kina za půl miliardy korun, přes sto milionů bude stát oprava fasády městského divadla. Peněz přitom nemá a v brzké době ani nebude mít nazbyt.

Rekonstrukce zimního stadionu je opět ve hře, Zlín jedná se dvěma investory

Proto bude potřebovat externí zdroje, chce oslovit například nově zřízené ministerstvo pro sport, prevenci a zdraví i Národní sportovní agenturu. Primátor také věří, že by se mohlo konečně podařit změnit rozpočtové určení daní tak, aby bylo pro Zlín výhodnější.

Připustil i možnost zapojení soukromého investora formou PPP projektu. Podobným způsobem aktuálně řeší možnou rekonstrukci hokejového stadionu, který také není v dobrém stavu.

„Pokud se ale máme bavit o tom, že nám cenu stavby sníží externí kapitál, musí tam být zisková část, která by mu dávala smysl,“ předestřel Korec. V úvahu přicházejí možnosti, že by v útrobách tribun mohly být restaurace, hotel či jiné služby. Otázka je, jak moc by byly využívané.

Důstojnější prostředí zvedne prestiž klubu

Město zvažovalo také výstavbu nového fotbalového stadionu, ale podle Korce už od tohoto záměru upustilo a studie se touto možností zabývat nebude.

„Město nemá vhodné místo,“ řekl Korec. Poznamenal, že pokud by pozemek přece jen mělo, muselo by vybudovat spíše větší sportovní komplex, aby mu to dávalo ekonomický smysl. A to platí i pro hokejový stadion. Proto by oba měla čekat přestavba.

Fotbalový klub by lepší podmínky samozřejmě uvítal. „Jediná možnost je udělat rekonstrukci po etapách. Jinak se to bude stále odkládat,“ míní majitel FC Zlín Zdeněk Červenka.

Zlín chce proinvestovat půl miliardy korun. Konečně zahájí proměnu Velkého kina

Důstojnější prostředí by zvedlo také prestiž klubu. Jeho sportovní ředitel Pavel Hoftych před nedávnem připomněl, že když působil ve slovenské Trnavě, kam přivedli srbsko-anglického trenéra Nestora El Maestra, hrál v tom roli právě i nový stadion.

„Zažil fotbal v Anglii, Francii, Německu a říkal, že pokud by nebyl stadion takhle výstavní, do Trnavy by trénovat nešel,“ popsal Hoftych.

Nový stadion by mohl mít také vliv na rozhodování potenciálního budoucího investora, pokud by zvažoval vstup do zlínského fotbalu.

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže Prostřeno!. Divákům se vryl do paměti jako kreativní kuchař, který dokázal spojit italské speciality s...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní

V Museu Kampa se poprvé v takto rozsáhlém měřítku představuje jeden z...

Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v těchto dnech otevřeno od 10 do 18 hodin. Pro velký zájem o výstavu se ale od pondělí 26. ledna provoz...

Soud o vydání mobiliáře zámku rodu Walderode byl odročen. Nedorazili památkáři

Do některých důležitých oprav se nyní pustili na zámku Hrubý Rohozec.

Okresní soud v Semilech se měl ve čtvrtek v letité restituční kauze Walderode zabývat vydáním mobiliáře ze státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově. Zpět do majetku rodu ho chce získat Johanna...

29. ledna 2026  9:12,  aktualizováno  10:10

Nadace Tipsport přispěje milionem korun na energetickou pomoc Ukrajině

29. ledna 2026  10:05

„Co bych dělal, kdyby byla výplata stejná?" HR rada, která rozhodne o změně práce

Michaela Tumpachová je podnikatelka působící v oblasti lidských zdrojů a...

Začátek roku svádí ke změnám. Hledání nové práce ale není jen o posílání životopisů. Jak poznat správný moment, připravit se na pohovor a zaujmout personalisty? A co naopak nefunguje?

29. ledna 2026  10:04

První předvolební oťukávání. Začíná boj o radnici krajské metropole Olomouce

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Za méně než tři čtvrtě roku budou voliči rozhodovat, kdo by mohl zasednout na olomoucké radnici. Ačkoli komunální volby se teď mohou zdát být ve stínu sněmovního dění, strany už si volí lídry nebo...

29. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Prémiové adresy u virtuálních sídel: Ovlivňuje poloha kvalitu?

29. ledna 2026  10:01

Konec ruční správy TLS/SSL: Zkracování platnosti vyžaduje okamžitou automatizaci

29. ledna 2026

Smrt po svatbě i útok motorovou pilou. Kriminalistům z vražd loni pomníček nezbyl

Ilustrační snímek

Dvě dokonané a dva pokusy o ni. Čtyři případy vražd řešili vloni kriminalisté v Karlovarském kraji. Všechny se podařilo objasnit, pachatel té úplně první ovšem nakonec zůstal bez trestu. Krátce po...

29. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Dva mrtví po nehodě na D1 v Brně. Kolona měla až 21 kilometrů, provoz už obnovili

U Brna se srazil náklaďák s dodávkou. Nehoda má tragické následky

Dva lidé zemřeli ve čtvrtek ráno při srážce nákladního auta a dodávky na dálnici D1 v Brně. Nehoda komunikaci uzavřela krátce po 05:00 asi na 194. kilometru ve směru na Vyškov. Před místem srážky se...

29. ledna 2026  6:22,  aktualizováno  9:49

Vstupenky na ZOH 2026: Olympiáda na vlastní oči? Fanoušci mají stále šanci

Česká snowboardistka Ester Ledecká v cíli olympijského paralelního obřím...

Už za pár dní začíná olympiáda. Hry v Miláně a Cortině jsou sportovní událostí roku 2026. Tomu odpovídá i zájem o vstupenky. Pokud plánujete osobní návštěvu her v Itálii, je důležité vědět, kde...

28. ledna 2026  19:31,  aktualizováno  29. 1. 9:47

Bez bolesti i léků. Ostravský přístroj pomáhá v Novém Jičíně řešit inkontinenci

Lukáš Peter z firmy Stimvia a lékař Lubomír Janiš (uprostřed) nad jednou z...

Přístroj, který neinvazivním způsobem účinně pomáhá ženám od problémů s nutkavým močením, začala používat novojičínská nemocnice. Světově jedinečnou technologii přitom vyvinula a vyrábí firma Stimvia...

29. ledna 2026  9:42

Když to napálíš do někoho před sebou, jde to za tebou

29. ledna 2026  9:29

Na Rakovnicku se převrátila cisterna, tisíce litrů benzinu a nafty z ní unikly i do potoka

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár ve čtvrtek časně ráno havarovala cisterna, která převážela naftu a benzin. Podle odhadu uniklo přes osm až deset tisíc litrů pohonných látek, převážně nafty. Část se hasičům...

29. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  9:19

