Zlínský fotbalový stadion by mohl mít větší tribuny, přibude tak 650 míst

  10:02aktualizováno  10:02
Na zlínském fotbalovém stadionu vzniká zóna a obchod pro fanoušky. Nacházejí se za hlavní tribunou, tedy po levé straně hlavního vjezdu do areálu. Jde o další investici města Zlín, které sportovní areál vlastní. Příští rok také uvažuje o prodloužení hlavní tribuny ke hřišti. Mohly by přibýt čtyři až pět řad sedadel a 650 míst k sezení.
Posila fotbalistů Zlína, slovinský obránce Tilen Ščernjavič (únor 2025) | foto: FC Zlín

„Tribuna by nekončila přibližně 3,5 metru nad zemí, ale prodloužila by se po celé délce až téměř k hrací ploše,“ přiblížil Karel Havlíček, ředitel městské společnosti STEZA, která se o sportoviště stará.

„Pokud na to budou peníze, udělalo by se to v příštím roce. Máme hotovou studii a chceme začít pracovat na projektu a požádat o stavební povolení. Byla by to ocelová montovaná konstrukce, takže by výstavba byla poměrně rychlá,“ dodal. Město chce hlavní tribunu výhledově také zvednout o jedno patro, tím by se její kapacita opět navýšila.

V plánu má také úpravy jižní tribuny. Východní tribunu, která stojí naproti hlavní, chce zase prodloužit o 30 metrů až téměř k rohovému domu. Kapacitu má mít 916 míst. Dnes stadion pojme 5 898 diváků. „Přejeme si, aby se stavba v roce 2026 či 2027 zahájila,“ nastínil Havlíček.

Pokud město získá potřebné pozemky, příští rok by vypsalo veřejnou zakázku na firmu, která práce udělá. Po jejím výběru by se mohlo začít stavět. Bude však záležet i na penězích. „Musíme to dát také do rozpočtu města i s ohledem na finance, v jakém jsou teď stavu,“ upozornil primátor Jiří Korec.

Dostavbou východní tribuny by se vyplnil prostor mezi ní a rohovým domem. „Ta díra nevypadá hezky, navíc je v záběru kamer. Čím dříve zmizí, tím lépe,“ řekl ředitel FC Zlín Leoš Gojš.

Pokud jde o obchod a zónu pro fanoušky, vznikají na místě vodní nádrže, z níž se brala voda na kropení trávníku. STEZA umístila dvě nové nádrže pod jižní tribunu.

Uvolněné místo se zpevnilo, vydláždilo a tento týden tam přibyl i kontejnerový objekt s obchodem pro fanoušky. Na zbývajícím prostoru o rozloze zhruba 330 metrů bude zóna pro fanoušky. „Může tam být stan, lavice a stoly, aby si tam lidé mohli sednout a dát si občerstvení,“ nastínil Havlíček.

STEZA také opravuje VIP prostory v hlavní tribuně, jejichž podlahovou plochu zdvojnásobí. Hotové je chce mít během října. Na začátku příštího roku k nim povede i nové venkovní schodiště. To byl jeden z požadavků fotbalového svazu, aby klub získal po návratu do nejvyšší soutěže licenci.

Proto musí na stadionu také nainstalovat nový kamerový systém, což by se mělo stát příští rok na jaře. Měl by sloužit mimo jiné k identifikaci a zamezení přístupu na stadion výtržníkům, kteří to mají zakázáno.

K odstavení auta jsou nutné parkovací hodiny. Stání v Přibyslavi je však dál zdarma

To, co radnice řidičům od února slibovala, se v Přibyslavi stalo skutečností. Na části hlavního Bechyňova náměstí a u hřbitova je možné zaparkovat pouze s parkovacími hodinami a maximálně na dvě...

17. srpna 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

