Fotograf Skřivánek vystavuje ve St. Městě snímky z uherskohradišťské věznice

Autor: ČTK
  13:39aktualizováno  13:39
ilustrační snímek

foto: Metro.cz

Fotograf Martin Skřivánek vystavuje ve Starém Městě na Uherskohradišťsku snímky z někdejší uherskohradišťské věznice. V minulosti ji využívalo gestapo i komunistická Státní bezpečnost (StB). Výstavu pojmenovanou Dům bez čísla popisného si mohou zájemci prohlédnout v Event Photo Gallery na náměstí Velké Moravy, sdělili ČTK organizátoři. Památkově chráněný areál věznice v centru Uherského Hradiště léta chátrá. Chystá se však jeho rekonstrukce.

Prostřednictvím 70 vystavovaných fotografií a doprovodných textů se Skřivánek nepokouší o dokumentování historie, ale usiluje o umělecké zobrazení utrpení a izolace, které museli věznění lidé prožívat. "Nechtěl jsem rekonstruovat historii, na to máme archivy. Mým cílem bylo zhmotnit stav mysli člověka, který ztratil svobodu, ale ne svou důstojnost. Snažil jsem se vizualizovat tu nesnesitelnou tíži okamžiku, kdy jedinou společností v cele jsou vaše vlastní myšlenky a strach z toho, co přijde za úsvitu," řekl autor.

Výstava není koncipována pouze jako přehlídka fotografií, ale jako komplexní instalace. "Prostor galerie je protkán více než 300 literárně ztvárněnými myšlenkami obviněných a odsouzených, které jsou přeneseny na stovky kartiček volně rozmístěných v expozici. Návštěvník se tak doslova brodí vnitřními světy vězněných žen a mužů," uvedli pořadatelé.

Výstavu vizuálně lemují desítky bílých košil, které v autorově pojetí symbolizují čistotu duše a nevinnost myšlenek těch, kteří byli vystaveni nespravedlivému stíhání. "Tato čistota ostře kontrastuje s přítomnými artefakty, figurínami a dobovými rekvizitami, které navozují tíživou atmosféru místa, kde se lámal charakter i tělo," uvedli organizátoři.

Ke spolupráci na výstavě přizval Skřivánek herce Slováckého divadla Terezu Novotnou, Jiřího Hejcmana a Pavla Hromádku. "Spolu s nimi v projektu vystupují i neherci Michaela Havelková a Petr Kuriál. Společně vdechli život postavám, které v autentickém prostředí věznice zhmotňují pocity lidí odsouzených na smrt nebo těch, jejichž jedinou společností zůstala v samovazbě vlastní mysl," doplnili pořadatelé. Výstava potrvá do 24. května.

Historie věznice sahá do 19. století. Za druhé světové války ji využívalo gestapo jako shromaždiště politických vězňů před transportem do koncentračních táborů. Po válce se v ní konaly lidové soudy a na nádvoří veřejné popravy, po roce 1948 v ní byli vězněni lidé nepohodlní komunistickému režimu. Uzavřena byla v roce 1960. Po chystané opravě by v objektu měla vzniknout expozice o historii věznice. V budově bude také sídlit soud, státní zastupitelství a probační a mediační služba.

