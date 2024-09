Gahurův prospekt čekají změny za miliony korun. Úpravy začnou za dva roky

„Naším cílem je zlepšit dopravní situaci v této lokalitě a zároveň revitalizovat její architektonický odkaz. Projekt přinese bezpečnější a pohodlnější prostor pro všechny,“ věří náměstek primátora Michal Čížek, který má oblast zeleně v kompetenci.

Od roku 2021 je hotová studie a radní teď vypsali soutěž na projektanta. Začít s úpravami by se mohlo za dva roky.

Ve studii se počítá také s úpravou chodníků po stranách prospektu, cestiček, jež kříží travnatou plochu, v plánu je i revitalizace travnatých ploch, osázení nových laviček a odpadkových košů.

„Bude to celkem velký zásah. Předpokládáme, že by se do úprav vložilo zhruba 30 milionů korun,“ nastínila zahradní architektka města Zuzana Hegmonová. „Gahurův prospekt je jeden z nejvýznamnějších parkových prostor Zlína a zaslouží si po několika desetiletích větší rekonstrukci. Bude se řešit nová výsadba, pohled na památník se více otevře, teď už místy zarůstá,“ doplnila.

Některé stromy do výhledu zasahují ze stran a pohled by se měl nově více perspektivně otevírat ze spodní i horní části. Změny se proto budou týkat zeleně, jež Gahurův prospekt tvoří především.

Pokácené stromy nahradí nové odolnější

Pokácet by se mělo maximálně dvacet stromů, může to být ale i méně. Ukáže se po skončení projektu. Odstraněné stromy nahradí nově vysázené v alespoň stejném množství a s ohledem na oteplování ve městech budou odborníci volit i jejich vhodné druhy.

Město chce změnit také trasování některých chodníčků, jež Gahurův prospekt protínají. V několika případech ho přeloží tam, kde si lidé vyšlapali pěšiny. Například od gymnázia po levé straně památníku diagonálně směrem dolů.

„Někde se kvůli tomu zasáhne do kořenových systémů stromů natolik, že je budeme muset nahradit. Předpokládáme ale, že zásah bude na dalších 40 až 50 let. Některé jehličnany bohužel postupně odcházejí také kvůli kůrovci. Nahradíme je mladšími, odolnějšími jedinci,“ přislíbila Hegmonová.

Přibude devět laviček

Gahurův prospekt zpestří dalších devět laviček ve tvaru papírových vlaštovek, jedna už je tam od loňského podzimu.

„Vyzkoušeli jsme si to a osvědčila se. Ujasnili jsme si další úpravy či povrchové řešení materiálů. U nových tak pravděpodobně použijeme matnější lak a umístíme pod ně podestu,“ přiblížila zahradní architektka. „Lavičky budou rozeseté pod stromy. Na realizaci by mělo dojít ještě letos.“

Město hodlá také revitalizovat trávník, v některých částech by se zakládal nový. Podle Hegmonové je ve hře i to, že by se části travnatých ploch uměle zavlažovaly, aby lépe odolaly vysokým teplotám.

Předláždí se i chodníky po stranách Gahurova prospektu, na východním přibudou zídky s lavicemi pro posezení a odpočinek.

Změní se i okolí Památníku

Pokud jde o bezprostřední okolí Památníku Tomáše Bati, mohl by před ním vzniknout nový chodník, u něho pak až deset metrů dlouhá betonová lavice. I tento návrh se ještě může upravit během projektu, nicméně svojí jednoduchostí má korespondovat s budovou za ním.

„Jde také o to, aby bylo místo bezpečné a současně si měli návštěvníci památníku kam sednout,“ poznamenala Hegmonová.

Památník Tomáše Bati (leden 2024)

Za budovou budou nové travnaté plochy, možná i květnatá louka, uprostřed níž by mohl vyrůst ostrůvek se stromy. Památkáři požadovali, aby pásová výsadba stromů po straně Gahurova prospektu pokračovala podél památníku dál nahoru, jako tomu bylo dříve.

Projektanta by město chtělo vysoutěžit letos. Ten pak bude dva roky projekt tvořit. Samotné práce by se mohly odehrát v letech 2026 až 2028. Odhadované náklady jsou 30 milionů korun, jejich část chce město pokrýt z dotace.

„Chceme, aby se toto místo stalo atraktivním a funkčním centrem zeleně pro obyvatele i návštěvníky města,“ podotkl Čížek.

Studii na úpravy Gahurova prospektu zpracoval zlínský ateliér ellement architects. Stejný ateliér vyhrál v roce 2011 architektonickou soutěž, kterou město vypsalo na zásadnější úpravy spodní části prospektu.

Na zeleném prostranství vedle Kongresového centra jeho architekti navrhli chodníky zapuštěné pod úroveň terénu, čímž navázali na původní Gahurovu parkovou koncepci. To oceňovala rovněž odborná veřejnost.

Ateliér ellement architects stojí také za nedávnou proměnou nedalekého tržiště Pod Kaštany.