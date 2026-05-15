Galerie ve zlínském zámku představí Čtyřlístek i tvorbu animátora Hejcmana

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí známý komiks Čtyřlístek i tvorbu zlínského animátora a režiséra Iva Hejcmana. Galerie připravila výstavy ve spolupráci se Zlín Film Festivalem. V pátek 22. května se otevře expozice Obraz, pohyb, příběh, která se věnuje práci animátora a režiséra Hejcmana. Ve čtvrtek 28. května začne výstava Jaroslava Němečka Čtyřlístek ve Zlíně a další světy, vernisáž bude o den později. ČTK to dnes sdělila mluvčí filmového festivalu i galerie Kateřina Martykánová.
První z výstav představí tvorbu Iva Hejcmana, animátora, režiséra a pedagoga spojeného se zlínským filmovým prostředím. "Zaměřuje se na proces vzniku animovaného filmu od prvotních kreslířských návrhů a storyboardů přes jednotlivé fáze animace až po výsledné filmové dílo. Součástí expozice budou ukázky známých projektů, například Bob a Bobek na cestách nebo Berta a Ufo, stejně jako autorovy volné kresby a akvarely," uvedla kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková. Zahájení výstavy bude součástí Galerijní a muzejní noci.
Druhá výstava představí Čtyřlístek a jeho postavy Fifinku, Bobíka, Pinďu a Myšpulína v několika tematických rovinách, od dobrodružství v neznámých krajinách přes návraty do známého prostředí až po fantazijní a pohádkové motivy. Výstava ukáže kromě komiksové tvorby také autorovu volnou malbu.
"Součástí naší výstavy je i motiv Čtyřlístku ve Zlíně, vytvořený přímo pro tuto příležitost, který propojuje autorův dlouhodobě budovaný svět s konkrétním místem. Výstava tak dá možnost nahlédnout do širšího kontextu jeho tvorby, která si po desetiletí udržuje svou živost a schopnost oslovovat diváky napříč generacemi," uvedla Ptáčková.
Obě výstavy potrvají do 28. srpna. Připraveny jsou i komentované prohlídky. Zlín Film Festival se letos koná 66. rokem, potrvá od 28. května do 3. června.