Galerie ve zlínském zámku představí díla českých a polských výtvarníků

Galerie Václava Chada ve zlínském zámku představí díla českých a polských výtvarníků. Výstava Geometrie kamene a obrazu začne ve čtvrtek, přiblíží sochařství a malbu z českého a polského prostředí i různé generace autorů. ČTK to dnes sdělila zástupkyně galerie Kateřina Martykánová. Výstava potrvá do 13. května.
Na výstavě budou díla 16 umělců. "Výstava vznikla z potřeby otevřít dialog mezi různými způsoby uvažování o formě, hmotě a řádu. Vytváří živé pole vztahů, ve kterém se geometrie stává společným jazykem rozdílných přístupů a autorských poloh a ukazuje, že i redukovaná forma může být nositelem napětí, energie a významu," uvedla kurátorka Miroslava Ptáčková.
Výběr českých autorů zastoupených na výstavě vychází z dlouhodobé spolupráce galerie s tvůrci působícími ve Zlínském kraji. "Galerie jejich práci dlouhodobě sleduje prostřednictvím samostatných výstav i kurátorských projektů a podporuje umělce, kteří regionální výtvarné prostředí zároveň formují pedagogicky i autorsky," uvedla Martykánová.
Polská část výstavy navazuje na mezinárodní setkání umělců na sochařských sympoziích v posledních letech. "Díla polských autorů vykazují značnou materiálovou i tvarovou rozmanitost. I když jde o komornější výběr, představuje širokou škálu přístupů," uvedl kurátor Miroslav Zelinský.
Výstavu ve čtvrtek doplní setkání s umělci určené studentům. Komentovaná prohlídka s kurátory výstavy se uskuteční 8. dubna. Další setkání s umělci a komentovanou prohlídku nabídne program Umění po zavíračce ve středu 13. května.