Galerie ve zlínském zámku představí projekt Takoví jsme byli? Takoví jsme?

V Galerii Václava Chada ve zlínském zámku bude od čtvrtka k vidění třetí pokračování projektu Takoví jsme byli? Takoví jsme? Ukazuje Zlín jako místo formované prací, architekturou, uměním, vzpomínkami i každodenním životem, sdělila dnes ČTK zástupkyně galerie Kateřina Martykánová. Na výstavě budou díla téměř 90 autorů.
"Projekt Takoví jsme byli? Takoví jsme? 3 navazuje na dvě předchozí stejnojmenné výstavy Galerie Václava Chada z let 2014 a 2022. Ve svém třetím pokračování vytváří mozaiku osobností, událostí a témat, jejichž prostřednictvím sleduje, jak se minulost Zlína propisuje do jeho současné podoby," uvedla Martykánová.
Výstava připomíná i 90 let od vzniku zlínských filmových ateliérů. "Fenomén filmu zásadně ovlivnil kulturní obraz Zlína a propojil jeho průmyslové zázemí s filmovou a obrazovou tvorbou," uvedla mluvčí. Výstava se zabývá také zlínskou Školou umění, Skupinou 5 + 2 a proměnami městského prostoru a kulturního prostředí.
"Zlín chceme znovu číst jako živý prostor, v němž se historie stává součástí dnešní zkušenosti. Obraz města vzniká v průběžném dialogu minulosti, přítomnosti a našich představ o budoucnosti," uvedla kurátorka výstavy Miroslava Ptáčková.
K vidění budou díla Josefa Sudka, Josefa Vaňhary, F. L. Gahury, Jana Kotěry, Vincence Makovského, Václava Chada, Adrieny Šimotové, Pavla Diase, Jaroslava Kovandy, Petra Stanického či Radima Hankeho. Prostor dostali i žáci zlínské základní školy Jinotaj a děti z Univerzitní mateřské školy Qočna.
Výstava potrvá do konce letošního roku, 1. října nabídne besedu o historii zlínských filmových ateliérů a 19. listopadu komentovanou prohlídku.