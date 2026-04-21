Gastrofestival ve Zlíně nabídne jídlo, víno i tradice, pojede historický autobus

Třetí ročník gastrofestivalu Chutě Zlínského kraje nabídne v sobotu 25. dubna v zahradě Čiperovy vily ve Zlíně jídlo, víno i ukázku tradičních řemesel. Návštěvníky na něj zdarma zaveze historický autobus. Lidé si navíc budou moci zrekonstruovanou vilu prohlédnout, uvedl dnes v tiskové zprávě Jan Vandík z krajského oddělení komunikace a vnějších vztahů.
Gastrofestival začne v sobotu v 09:00, potrvá do 17:00. Návštěvníci ochutnají pečivo, sladké dezerty, sýry, jogurty nebo medové speciality, ale i tradiční kuchyni a moderní street food. Chybět nebudou mošty, cidery, vína od moravských vinařů ani pivo z místních pivovarů. K vidění budou ukázky tradičních řemesel, od práce se dřevem přes zpracování vlny až po šití krojů a výšivky.
Součástí programu budou i tipy na výlety po regionu. Pro rodiny s dětmi připravují organizátoři zábavný doprovodný program. "Chceme, aby si lidé mohli festival užít bez starostí – i proto jsme připravili speciální autobusovou linku zdarma, která je pohodlně dopraví přímo k místu konání. Zároveň nabízíme možnost poznat Čiperovu vilu zblízka prostřednictvím prohlídek," řekl hejtman Radim Holiš (ANO).
Historický autobus pojede v pravidelných intervalech mezi zastávkami Poliklinika a Vršava a zpět mezi zastávkami Vršava a Antonínova. Stačí vystoupit na zastávce Burešov, odkud je to k Čiperově vile pěšky jen několik minut.
Interiéry vily z roku 1942 si budou moci lidé prohlédnout od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, vždy po půlhodině. V domě nedávno vzniklo Kulturní a kreativní centrum Zlínského kraje a expozice věnovaná Dominiku Čiperovi, někdejšímu řediteli firmy Baťa, zlínskému starostovi a československému ministrovi.
Na festivalovém pódiu se přes den budou střídat hudebníci, organizátoři chystají i barmanskou show. Pořadatelé dále připravují soutěž středních gastronomických škol. "Mladí kuchaři se utkají v přípravě moderního pokrmu inspirovaného první republikou a baťovskou filozofií jednoduchosti, kvality a efektivity. Jejich výkony bude hodnotit odborná porota a vítěze vyhlásí na závěr programu," doplnil Vandík.
Vstup na akci je zdarma.