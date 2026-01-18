Součástí výstavy je také interaktivní program s názvem Zpět do lavic. Výstava je součástí širšího programu letošních oslav, jež zahrnuje také koncerty, setkání absolventů a další kulturní akce. V únoru se výstava přesune z divadla do prostor Baťova mrakodrapu, konkrétně do třetího podlaží.
|
Známky nejsou měřítkem úspěchu, říká ředitel prestižního zlínského gymnázia
Gymnázium bylo poprvé otevřeno v červnu 1936 jako Spolkové reálné gymnázium ve Zlíně, během válečných let se muselo několikrát stěhovat, později působilo jako jedenáctiletá střední škola a v 60. letech se přestěhovalo do současného areálu na Lesní čtvrti, který prošel rozsáhlou modernizací.
Postupně rozšiřovalo výuku jazyků i přírodních věd a stalo se důležitým centrem vzdělávání ve Zlíně, jímž je dodnes.