Do čtvrtého ročníku háčkovacího maratonu v Kroměříži, který začal dnes dopoledne a potrvá 24 hodin, by se letos mělo zapojit 113 účastnic a poprvé i jeden muž. Loni se účastnic sešla stovka. Cílem ojedinělé akce je uháčkovat co nejvíce dětských hraček. Pořadatelé je pak opět předají jako dar do Kroměřížské nemocnice a tentokrát i Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje, řekla dnes ČTK organizátorka háčkovacího maratonu Pavla Škorníková.
Loni účastnice maratonu uháčkovaly více než 500 hraček. Další vytvořily už před příjezdem na akci. "Nakonec jsme předávali přes 700 hraček nemocnici. Ale tím, že máme letos zase o něco víc lidí, tak tušíme, že bychom možná mohli atakovat tu tisícovku. Jezdí nám spousta těch, co tu jsou od prvního ročníku, ale každý rok se vždycky přidají úplně noví, protože díky zprávám a díky tomu, že to jde krásně do světa, tak se o nás dozvídá čím dál víc lidí a hlásí se," řekla Škorníková.
Účastnice maratonu zpravidla háčkují hračky ve stanoveném šestihodinovém bloku. Je to dáno nejen kapacitou sálu, ale i jejich časovými možnostmi. Některé však plánují zůstat na akci mnohem déle. Přijíždějí z mnoha míst České republiky včetně vzdálených Karlových Varů nebo Plzně, podruhé dorazily také ze Slovenska.
Zatím ani jednou si maraton nenechala ujít Pavla Beránková z vesnice Kozly nedaleko Neratovic na Mělnicku. O akci se dozvěděla na internetu. Loni při maratonu uháčkovala 32 hraček. "Každý rok se to stupňuje, tak jsem zvědavá, jestli to letos pokořím, nebo ne," řekla ČTK Beránková.
Háčkuje spíše menší hračky. "Dětem se lépe drží a obdaruje se s nimi i více dětí. Dnes už jsem uháčkovala dva rejnoky, ještě udělám aspoň dva. Nějakou velrybku chci udělat, myšku a ještě různé jiné," doplnila účastnice, pro kterou je háčkování nejen koníčkem, ale zabývá se jím i na živnost. Při maratonu znovu chce vydržet háčkovat celých 24 hodin. K tomu, aby vydržela neusnout, jí prý pomáhá káva, kola a čokoláda.
Oficiální ukončení háčkovacího maratonu, které se koná v kroměřížském Klubu Starý pivovar, je naplánované na sobotních 10:00. Jeho součástí jsou kulturní vystoupení dětí z mateřských škol, základní umělecké školy a studentů konzervatoře. Naplánovaný je také koncert kapely Jamtour nebo vystoupení pěveckého sdružení Zesrandy.