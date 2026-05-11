Hanácký den v Kroměříži představí zvyky, hudbu, tance a kroje, bude i jarmark

Hanácký den v Kroměříži podeváté představí zvyky, hudbu, tance a kroje z Hané. Součástí celodenního programu v sobotu 16. května budou vystoupení folklorních souborů dětí i dospělých. Organizátoři připravují také hanácký jarmark. Pro návštěvníky je vstup zdarma, uvedla v tiskové zprávě Šárka Kučerová z tiskového oddělení kroměřížské radnice.
Akce bude tradičně na Hanáckém náměstí. "Cílem a smyslem Hanáckého dne je uchovávat, prezentovat a předávat hanácké zvyky a tradice. Akce je pořádána na podporu folkloru ve městě i jeho okolí formou prezentací souborů, krojů, zvyků a regionální gastronomie," uvedla Kučerová.
Program zahájí v 09:00 dechová hudba Zdounečanka, která doprovodí krojovaný průvod účastníků při jejich obchůzce náměstím. Oficiální začátek programu přijde na řadu v 09:30, po něm jsou nachystaná vystoupení folklorních souborů. Účinkovat by měly soubory Klubíčko Kroměříž, Třešňůvka, Zrníčko Holešov, Lidový soubor Chropyňáček, Kyselovský hanáček, Ječmínek Chropyně, Hanácké šponti Kroměříž, Jabloňka Martinice, Hanáci z Hulína, Klebetníček, Hanácká beseda Kojetín, Hanácké sóbor Kroměříž a Kulturní sdružení Omladina Martinice.
Divákům se představí také účastníci pěvecké soutěže O Hanáckyho kohóta. Další hudební program obstarají Cimbálová muzika Dubina, Dechovka ZUŠ Kroměříž a znovu také Zdounečanka. Vystoupí i hudební uskupení Muziga.
"Celodenní program na pódiu i mimo něj provází tradiční hanácký jarmark, kde budou moci návštěvníci nakoupit nejrůznější regionální výrobky a speciality, ale také se občerstvit, takže mohou v příjemné společnosti plné hudby a tance strávit celý den," doplnil radní města pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).
I letos by měli na jarmark dorazit lidoví řemeslníci ze Slovenska. Odpoledne se zájemci budou moci projet v koňském povoze.