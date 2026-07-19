Hasiče po bouřkách ve Zlínském kraji zaměstnaly spadlé stromy a větve

Hasiči dnes odpoledne po bouřkách ve Zlínském kraji odklízeli především popadané stromy a větve. V souvislosti s nepříznivým počasím zaznamenali dosud napříč regionem zhruba 40 zásahů. Podle prozatímních informací se události obešly bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.
Většinu zásahů spojených s dnešními bouřkami zaznamenali hasiči v kraji na Zlínsku a Uherskohradišťsku. "Téměř všechny zásahy souvisejí s pádem stromů a větví," uvedl Tlušťák.
V souvislosti s možným výskytem silných bouřek vydali meteorologové pro Zlínský kraj na dnešní odpoledne výstrahu. Platí do 16:30. Bouřky podle nich mohou místy doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině.