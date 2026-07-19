Hasiče po bouřkách ve Zlínském kraji zaměstnaly spadlé stromy a větve

Hasiči dnes odpoledne po bouřkách ve Zlínském kraji odklízeli především popadané stromy a větve. V souvislosti s nepříznivým počasím zasahovali napříč regionem u 50 událostí. Podle prozatímních informací se obešly bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.
Převážnou část zásahů spojených s dnešními bouřkami zaznamenali hasiči v kraji na Zlínsku a Uherskohradišťsku. "V drtivé většině případů se jednalo o odstraňování popadaných stromů a větví a následků jejich pádů. Všechna nahlášená místa byla průběžně zabezpečena, zprůjezdněna," uvedl Tlušťák.
V souvislosti s možným výskytem silných bouřek vydali meteorologové pro Zlínský kraj na dnešní odpoledne výstrahu. Bouřky podle nich mohly místy doprovázet nárazy větru o rychlosti 70 až 90 kilometrů v hodině.