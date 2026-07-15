Hasiče po bouřkách ve Zlínském kraji zaměstnaly spadlé stromy i rozbité střechy

Hasiči v úterý večer a v noci na dnešek po bouřkách ve Zlínském kraji odklízeli popadané stromy. Zaměstnaly je také poškozené střechy. Celkem v kraji do dnešního rána zasahovali u 18 událostí spojených s nepříznivým počasím, obešly se bez zranění, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák.
Kromě odstraňování spadlých stromů a provizorních oprav rozbitých střech se podle něj hasiči v jednom případě věnovali také čerpání vody. "Většina zásahů byla na Kroměřížsku," řekl mluvčí. Několikrát podle něj vyjížděli hasiči kvůli odstraňování následků bouřek také na Zlínsku a Vsetínsku. Výstraha meteorologů před silnými bouřkami platí pro Zlínský kraj do dnešních 10:00.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu by dnes v regionu mělo být ráno ještě většinou zataženo, na mnoha místech s občasným deštěm nebo přeháňkami či bouřkami, ojediněle silnými. Postupně bude od jihozápadu ubývat oblačnost. Odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokální přeháňky, postupně ale bude převažovat polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na východě Vsetínska budou kolem 24 stupňů.