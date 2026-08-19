Hasiče v Otrokovicích od rána zaměstnává utržení víka průmyslové nádrže

Hasiče od rána v Otrokovicích na Zlínsku zaměstnává utržení víka velké průmyslové nádrže. Uvnitř je látka s vysokou teplotou, uvedla na sociální síti mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. O jakou látku jde, neupřesnila. ČTK řekla, že se událost obešla bez zranění. Podle policie nastal výbuch, z okolí evakuovala desítky lidí. Příčiny a okolnosti havárie zjišťuje vyšetřovatel hasičů. Známá zatím není ani výše škody.
Podle dostupných informací se víko nádrže utrhlo před 8:00 v průmyslovém areálu Toma. "Při jeho pádu na zem bylo poškozeno také nákladní vozidlo, které stálo v blízkosti nádrže. Na místo bylo postupně vysláno pět hasičských jednotek a vzhledem k charakteru události byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu," uvedla Javoříková.
Uvnitř nádrže se podle ní nachází látka s vysokou teplotou. "Proto hasiči postupují při zásahu s maximální opatrností a s ohledem na bezpečnost zasahujících. Situaci na místě průběžně vyhodnocují a přijímají potřebná opatření," doplnila Javoříková.
Policie uzavřela bezprostřední okolí. "Aktuálně střežíme vytyčený bezpečný perimetr po výbuchu v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Následoval požár, který již hasiči uhasili. Evakuovali jsme několik desítek osob z vedlejší firmy. V důsledku výbuchu nebyl nikdo zraněn, momentálně nikomu nehrozí žádné nebezpečí," uvedla policie.
Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.