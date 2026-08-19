Hasiče v Otrokovicích zaměstnalo utržené víko průmyslové nádrže s glycerolem

V průmyslovém areálu v Otrokovicích na Zlínsku se dnes ráno utrhlo víko velké průmyslové nádrže s glycerolem, která začala hořet. Podle policie nastal v areálu výbuch s následným požárem. Z okolí byly evakuovány desítky lidí. Nikdo neutrpěl zranění. Příčiny havárie zjišťuje vyšetřovatel hasičů s policií. Známá zatím není ani výše škody. Policie případ prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Viníkovi za něj v případě vypátrání a odsouzení hrozí až pět let vězení, uvedla na webu policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
"V nádrži došlo k výbuchu v důsledku prací prováděných zvenku. Hasiči za pomoci dronu zjistili, že po výbuchu následoval uvnitř nádrže požár," uvedla Kozumplíková. Několik následujících hodin podle ní policisté střežili vymezený bezpečný perimetr, a to až do úplného uhašení požáru.
K požáru a utrženému víku několik metrů vysoké nádrže vyjížděli hasiči do průmyslového areálu Toma krátce před 08:00. "Při jeho pádu na zem bylo poškozeno také nákladní vozidlo, které stálo v blízkosti nádrže. Vzhledem k charakteru události byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo postupně dorazilo přes deset jednotek hasičů," uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Hasiči rozeznávají čtyři stupně požárního poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.
Kvůli bezpečnosti byla preventivně evakuována část okolních budov. "Prostor muselo opustit přibližně 30 osob. Uvnitř poškozené nádrže se nacházela hořlavá látka s vysokou teplotou. Hasiči proto k uhašení plamenného hoření a současně k ochlazování nádrže použili těžkou pěnu," uvedla mluvčí hasičů. Policie uzavřela okolí nádrže.
K monitoringu požářiště hasiči využili dron. Lokalizaci požáru, kdy už se požár dál nešíří, vyhlásil velitel zásahu těsně před polednem. Odpoledne pokračovalo dohašování a snižoval se počet nasazených jednotek hasičů. Specialistky z chemické laboratoře hasičů odebraly z poškozené nádrže vzorky. "Následnou analýzou potvrdily, že se jedná o glycerol. Současně provedly měření škodlivin v ovzduší v okolí nádrže, přičemž žádné zvýšené hodnoty nenaměřily," doplnila Javoříková.
Glycerol je bezbarvá hořlavá kapalina bez zápachu. Vzniká jako vedlejší produkt při výrobě bionafty, hydrolytickým štěpením tuků, případně přirozeným kvašením cukrů. Využívá se v kosmetice, potravinářství, farmacii i v dalších průmyslových odvětvích.