Hasiči nadále likvidují požár lesa u Rusavy na Kroměřížsku, který začal v neděli odpoledne. V noci na dnešek požár lokalizovali, mají jej tedy pod kontrolou a plameny se dále nešíří. Dnes pokračovali v dohašování ohnisek. Prolévali také požářiště vodou, aby se oheň znovu nerozšířil. Stejně jako v neděli, i dnes hasičům pomáhal vrtulník, uvedl odpoledne na sociální síti mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.
Hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. "Na místě události nadále zasahuje 22 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Pokračují práce na dohašování drobných ohnisek a důkladném prolévání požářiště s cílem zamezit jeho opětovnému rozhoření. V dopoledních hodinách provedl vrtulník celkem 11 shozů vody a jeho činnost byla prozatím přerušena," uvedl mluvčí.
V neděli u požáru zasahovalo až 30 jednotek hasičů, zejména kvůli dopravě vody. Nyní se v hasebních pracích střídají. Lokalizace požáru byla velitelem zásahu ohlášena dnes krátce před 04:00. "Zásah i nadále probíhá ve třetím stupni požárního poplachu. Od včerejšího dne (neděle) se na místě vystřídalo celkem 59 jednotek," uvedl Řezníček.
Požár zasáhl plochu zhruba tři hektary, jde převážně o mladý smíšený les, původně se uváděl větší rozsah. Výše škody a příčina požáru zatím nejsou známé. "Šetření bude společně s policií dnes pokračovat," uvedl mluvčí.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v České republice více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je v národním parku České Švýcarsko. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu.