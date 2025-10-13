Plameny zničily hospodářské stavení v Újezdci, pro popáleného letěl vrtulník

Autor: jar
  10:02aktualizováno  10:02
Při požáru hospodářského stavení u rodinného domu v Újezdci, místní části Uherského Brodu na Uherskohradišťsku, se v noci na neděli popálil jeden člověk. Přiletěl pro něj záchranářský vrtulník.
Při požáru v Újezdci u Uherského Brodu bylo zničeno hospodářské stavení, jednoho popáleného transportoval vrtulník do nemocnice. (12. října 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Operační středisko přijalo v noci na neděli hlášení o výbuchu plynu a třech potencionálně ohrožených lidech.

Při požáru v Újezdci u Uherského Brodu bylo zničeno hospodářské stavení, jednoho popáleného transportoval vrtulník do nemocnice. (12. října 2025)

„Hasiči po příjezdu na místo průzkumem zjistili, že je požárem zasažen hospodářský objekt za rodinným domem. Ihned začali hasit pomocí vysokotlaku a jednoho hasebního proudu,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Při požáru zasahovaly dvě jednotky profesionálních hasičů z Uherského Hradiště a Uherského Bordu a také dobrovolní hasiči z Uherského Brodu a sousedního Těšova.

Zraněného vozíčkáře nesli z hořícího bytu hasiči, evakuovaní se venku prali

Na místě se nacházel jeden popálený člověk, kterého si do péče od hasičů převzal lékař zdravotnické záchranné služby. Kvůli rozsahu popálenin nakonec přivolali pro zraněného vrtulník.

Hasiči požár lokalizovali během necelých 20 minut a poté již rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska. „Během těchto prací také zajišťovali místo pro přistání vrtulníku na místním fotbalovém hřišti. Ten poté transportoval popáleného do nemocnice,“ uvedla mluvčí.

Další čtyři lidé včetně dětí vyvázli bez zranění a evakuovali se k sousedům. „Děti dostaly od hasičů dráčky Záchranáčky. Likvidaci požáru velitel zásahu vyhlásil krátce po jedné hodině ranní,“ dodala.

Tragická dopravní nehoda zablokovala silnici u Buchlovic, na místě zemřel motorkář

Na místo se dostavil vyšetřovatel, který stanovil škodu způsobenou požárem na 250 tisíc korun, hasiči uchránili zásahem majetek v hodnotě půl milionu korun. Přesná příčina vzniku požáru se nyní vyšetřuje.

