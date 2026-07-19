Vzhledem ke klesající teplotě na požářišti výškové budovy ve Zlíně, jejíž požár likvidují hasiči 11. dnem, klesl dnes počet zasahujících jednotek ze šesti na tři. Hasiči však nadále pomocí dronů s termokamerou vyhledávají ohniska se zvýšenou teplotou, kam následně směřují proudy vody. Silný vítr, který doprovázel dnešní odpolední bouřku, si vyžádal evakuaci čtyř lidí z objektů v okolí, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Kamil Tlušťák. Před dvěma dny takto hasiči evakuovali asi 20 lidí.
Rozsáhlý požár jedenáctipodlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi likvidují profesionální a dobrovolné jednotky hasičů od čtvrtka 9. července. U zásahu se hasiči zpravidla střídají po 12 hodinách. Trosky objektu, který se minulý týden na dvou místech zřítil, stále prolévají vodou. Čerpají ji z nedaleké řeky Dřevnice. "V poslední dny se jednalo o stovky tisíc litrů denně," uvedl Tlušťák.
Dnes odpoledne zasáhly region bouřky místy doprovázené silným větrem. Podle statika přitom může představovat riziko pro stabilitu torza hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu už vítr o rychlosti 40 kilometrů v hodině. Odpoledne byla tato hranice ve Zlíně překročena. Hasiči proto přistoupili k evakuaci čtyř objektů v okolí. Ve třech z nich žádní lidé nebyli. "Z jedné budovy byly evakuovány čtyři osoby," uvedl mluvčí hasičů.
Sílu větru hasiči nadále měří s pomocí zařízení Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Bouřka se silným větrem si evakuaci přibližně 20 lidí ze čtyř budov poblíž vyžádala už v pátek 17. července večer. Lidé se do nich mohli vrátit druhý den ráno. Pokud obyvatelé v blízkosti hořící budovy ucítí kouř, platí doporučení hasičů, aby nevětrali.
Okolí částečně zřícené budovy zůstává uzavřeno. Jak dlouho budou hasební práce pokračovat, nechtějí hasiči předjímat.
Příčinu požáru zjišťují kriminalisté ve spolupráci s vyšetřovateli hasičů. Trvat to podle hasičů může i několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání obecného ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení. Známá zatím není ani výše způsobené škody. Požár se obešel bez zranění.
Budovu vlastní společnost Cream, která v ní měla své sídlo. Hořet začalo nejspíše v devátém patře ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se požár rozšířil do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na severní a západní straně zřítila, stát zůstává zhruba její polovina.