Hasiči likvidovali požár domu ve Zlobicích, nasadili i výškovou techniku

Hasiči dnes likvidovali požár rodinného domu ve Zlobicích na Kroměřížsku. Zasáhl horní patro a střechu objektu, hasiči proto nasadili i výškovou techniku. Příčina požáru ani výše škody zatím známa není, uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Požár byl nahlášen po 07:00. "Na místo bylo postupně vysláno 11 jednotek požární ochrany a byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu," uvedla mluvčí. Hasiči rozeznávají čtyři stupně poplachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech.
"Před příjezdem hasičů stihlo objekt opustit celkem pět osob, dva dospělí a tři děti. Všechny osoby vyvázly bez zranění. Z domu se také podařilo zachránit psa," uvedla mluvčí.
Lokalizace požáru byla po 09:30. Hasiči pak rozebírali střešní konstrukci a dohašovali skrytá ohniska. "Vzhledem k nebezpečnosti situace byly tyto práce dočasně přerušeny a na místo byl přivolán statik, který posoudil stav konstrukce a stanovil další postup zásahu. Po jeho vyhodnocení hasiči zabezpečili nebezpečná místa, pokračovali v rozebírání poškozených částí střechy, vyklízení bezpečného prostoru a dohašování skrytých ohnisek," uvedla mluvčí. Vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu vzniku požáru a výši způsobené škody.