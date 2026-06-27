Hasiči likvidovali požár stroje na zpracování dřeva v podniku v Koryčanech

Hasiči dnes likvidovali požár stroje na zpracování dřeva v podniku v Koryčanech na Kroměřížsku. Příčina požáru a výše škody zatím známá není. Na místo byla vyžádána expertní skupina hasičů na ohledání technologie stroje, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů David Martinec.
Požár byl ohlášen před 09:00. Na místo jeli profesionální i dobrovolní hasiči. "Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár stroje na zpracování dřeva. Okamžitě byly zahájeny hasební práce za pomoci tří proudů vody. Následně hasiči vytvořili otvor ve střeše a jedním proudem prováděli dohašování seshora," uvedl mluvčí. Povolána byla i dronová služba ze stanice Holešov.
"Dle vyjádření velitele zásahu pomohl zabránit šíření požáru i protipožární nátěr střešní konstrukce. Po dvou hodinách byla ohlášena lokalizace události," uvedl mluvčí. Požár byl zlikvidován před 15:00. Tři hasiče ošetřili na místě zdravotničtí záchranáři.