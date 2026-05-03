Hasiči likvidují požár lesního porostu na Kroměřížsku v těžko přístupném terénu

Hasiči dnes odpoledne likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. Hasiči zasahují v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost, uvedl na facebooku mluvčí hasičů Pavel Řezníček. Na místě je 15 jednotek hasičů.
Krajské operační středisko přijalo hlášení o požáru před 16:00. Postupně tam bylo vysláno 15 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, také s cisternami i další terénní technikou. "Vzhledem k rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení," uvedl Řezníček. Hasiči rozlišují čtyři stupně poplachu, nejzávažnější, čtvrtý, platí jen při mimořádných situacích.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v Česku řadu lesních a přírodních požárů. Stovky hasičů s pomocí vrtulníků dnes druhým dnem likvidují rozsáhlý požár lesa v národním parku Českém Švýcarsku. Požáry jsou i na jiných místech v Česku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu.