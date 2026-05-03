Hasiči likvidují požár lesního porostu na Kroměřížsku, zasahuje i vrtulník

Hasiči stále likvidují požár v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahují přitom v těžko přístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Na místě je 17 jednotek hasičů, zasahuje také vrtulník. ČTK to večer řekl mluvčí hasičů Pavel Řezníček, který o požáru informoval odpoledne na facebooku.
"Vrtulník, který provádí shozy, zasahoval v Českém Švýcarsku. Lokalizace požáru však zatím není," sdělil po 20:00 ČTK Řezníček. Požárem zasažená plocha má podle něho rozměry asi 400 krát 500 metrů, jde však převážně o mladý a nízký smíšený les. Výše škody a příčina požáru zatím nejsou známé. "Šetření bude společně s policií pokračovat v pondělí," uvedl mluvčí.
Krajské operační středisko přijalo hlášení o požáru před 16:00. Postupně tam bylo vysláno 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů, také s cisternami i další terénní technikou. "Vzhledem k rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení," uvedl Řezníček.
Hasiči rozlišují čtyři stupně poplachu, nejzávažnější, čtvrtý, platí jen při mimořádných situacích.
Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech v Česku řadu lesních a přírodních požárů. Stovky hasičů s pomocí vrtulníků dnes druhým dnem likvidují rozsáhlý požár lesa v národním parku Českém Švýcarsku. Požáry jsou i na jiných místech v Česku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Déšť na většině území republiky očekávají v úterý a ve středu.