Hasiči likvidují rozsáhlý požár pily na Vsetínsku, škody budou stovky milionů

Vzplál rozlehlý areál pily, hasičům se ale podařilo uchránit čtyři sušárny dřeva včetně technologií a skladovací objekty. Po sedmé hodině ráno byl oheň lokalizován, ale zásah stále pokračoval. Dohašovaly se ohniska požáru a těžká technika rozebírala konstrukce.

„Podle prvního hrubého odhadu jednatele pily bude škoda ve stovkách milionů korun. Máme dvě zraněné osoby, jedna je zaměstnanec pily a druhá je hasič. Oba byli z místa převezeni rychlou záchrannou službou,“ uvedl mluvčí hasičů David Martinec.

Při události se zranili jeden zaměstnanec pily a jeden hasič. „Na místě jsme ošetřili a do Vsetínské nemocnice odvezli dva muže. Jednoho muže na chirurgickou ambulanci s podvrtnutým kotníkem, to byl dobrovolný hasič. Druhého muže jsme převezli do interní ambulance, nadýchal se zplodin,“ řekla mluvčí krajské záchranné služby Gabriela Netopilová Sluštíková.

Pila začala hořet v úterý po třetí hodině v noci. „Oheň zpozoroval a nahlásil vrátný areálu ve 3 hodiny 10 minut,“ upřesnil mluvčí hasičů. Požár zasáhl plochu 70 krát 50 metrů. „Hoří prostor na zpracování dřeva a sklad řeziva. Hasičům se podařilo uchránit čtyři sušárny včetně technologií,“ dodal.

V době největšího požáru bylo na místě 18 jednotek, tedy několik desítek hasičů a byl vyhlášený třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Po sedmé hodině ráno bylo na místě 14 jednotek hasičů.

Požár zpozoroval a nahlásil vrátný. Hasiči na místo povolali speciální techniku z Hlučína na rozebírání konstrukcí. Využili i drony, které dávají informace velení zásahu. Lidé v obci by preventivně neměli větrat. Na místě jsou rovněž vyšetřovatelé, aby zjistili příčiny vzniku požáru.