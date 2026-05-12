Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Hasiči monitorují místo pomocí dronu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  22:22aktualizováno  22:22
Do řeky Morava nad Bělovským jezem u Otrokovic unikla v úterý odpoledne neznámá látka. Hasiči na místě položili norné stěny aby zabránili dalšímu šíření. Využili i dronovou službu, která provádí monitoring skvrn. O incidentu informovali hasiči Zlínského kraje na svém facebooku. Na událost upozornily i Zlínský deník a Česká televize.
Hasiči Zlínského kraje zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy u Otrokovic. (12 května 2026) | foto: Hasiči Zlínského kraje

Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45. Počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím.

„Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků,“ uvedli hasiči.

Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.

Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka.

„Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.

První doopravdy metrobus vyjede v létě na upravenou trasu linky 145 ta spojí sídliště Čimice, Kobylisy a Dejvice, v části trasy budou nové BUS pruhy.

Tenis a plující auto na Vltavě.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Neznámý pachatel odcizil v úterý večer z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy. Při útěku byl zachycen na záznamu kamery. Historicky je hodnota lebky zřejmě nevyčíslitelná, uvedla...

Krušné hory zasypal sníh. Srážky budou trvat i v dalších hodinách

Hřebeny Krušných hor zasypala sněhová pokrývka. Poměrně vydatné sněžení trvá už od odpoledne. S proměnlivou intenzitou budou srážky pokračovat i v dalších hodinách, předpovídá Český...

Varhanní koncert na hradě

I letos se na hrad Valdštejn vrací Zdeňka Nečesaná, vedoucí varhanního oddělení ZUŠ z Mladé Boleslavi.

7 originálních filmů, které musíte vidět v květnu. Jejich propagace je přitom téměř nulová

Květnová filmová nabídka nestojí jen na pokračováních, prequelech, remacích a rebootech. O originálních novinkách níže jste přitom možná dosud ani neslyšeli. Distributoři se navíc tentokrát s jejich...

Divadlo v Mostě převádí na jeviště verneovku a dílo dramatičky Steelové

Mostecké divadlo uvede jako další premiéru sezony na velké scéně dílo britské dramatičky Beth Steelové Než hvězdy zapadnou. Na jeviště Divadla rozmanitostí...

Merklín na Plzeňsku postavil byty pro mladé rodiny za 23 mil. Kč, zájem je velký

Merklín na jižním Plzeňsku s 1150 obyvateli postavil šest bytů pro mladé rodiny za 23 milionů korun, zájem je velký. Jde o dva nové domy na konci obce ve směru...

Mistrovství světa Formula Kite odstartovalo: České naděje závodí v Portugalsku

V portugalském Viana do Castelo odstartovalo mistrovství světa olympijské třídy Formula Kite. Na jednom z nejnáročnějších závodních míst se sešla kompletní světová špička včetně olympijských...

Pochod za kvetoucí měsíčnicí

Milovníci pohybu mohou v sobotu vyrazit na 26. ročník tradiční turistické a cykloturistické akce vedoucí nádhernou přírodou okolí Kamenického Šenova, Lužickými horami a národním parkem České...

Smutná zpráva. V chomutovském zooparku uspali medvědici Míšu, bylo jí 31 let

Smutná zpráva přišla v úterý z chomutovského zooparku. Zdejší chovatelé se museli rozloučit s dlouholetou obyvatelkou, medvědicí hnědou Míšou. Kvůli vážným zdravotním komplikacím spojeným s vysokým...

