Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Hasiči monitorují místo pomocí dronu

Hasiči vyjížděli k zásahu kolem 15:45. Počátek barevných skvrn byl podle nich spatřen již od Kroměříže-Trávníku až ke Kvasicím.
„Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků," uvedli hasiči.
Počátek barevných skvrn byl spatřen již od Kroměříže – Trávníků až ke Kvasicím. Jezný na bělovském jezu zpomalil průtok na řece a hasiči tak získali čas na položení norných stěn pro záchyt látky. Na místo byli povoláni územní řídící důstojníci pro Kroměříž a Zlín, zaměstnanci odboru životního prostředí města Kroměříž a Otrokovice a krizový pracovník... města Otrokovice. Zaměstnanci Povodí Moravy provedli na několika místech toku Moravy odběr vzorků. Dronová služba z hasičské stanice Holešov provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny.
12. května 2026 v 19:32, příspěvek archivován: 12. května 2026 v 20:45
Hasiči při zásahu využívají dronovou službu, která provádí monitoring skvrn a předává informace veliteli zásahu. „Následně bude probíhat zasypání zachycené látky sorbentem a její odstranění z vodní hladiny,“ dodali.
Zástupci města Otrokovice informovali na svém facebooku, že na řece Moravě unikla nad Bělovským jezem ve správním obvodu Kroměříže do řeky ropná látka.
12. května 2026 v 18:09, příspěvek archivován: 12. května 2026 v 20:43
„Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, které se snaží zabránit dalšímu šíření znečištění a minimalizovat dopady na okolí,“ uvedli. Obyvatele poprosili o zvýšenou opatrnost v okolí zásahu.