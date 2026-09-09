Na havárii upozornil web iROZHLAS.cz. Zásobování pitnou vodou je zajištěno cisternami. Pracovníci vodáren by závadu měli odstranit nejpozději do večera.
V Uherském Ostrohu žije přes čtyři tisíce lidí, Ostrožská Nová Ves má více než tři tisíce obyvatel. Závady na přivaděči a potíže s dodávkami pitné vody se tam v posledních měsících objevují opakovaně, SVAK proto chystá jeho rekonstrukci za 65 milionů korun, řekl ve středu starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský (za Naše město).
„Voda z vodovodu neteče zhruba od 5.30 hodin,“ uvedl k situaci starosta. Kvůli havárii jsou podle něj uzavřeny všechny školy ve městě.
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Čtyřtisícový Uherský Ostroh zůstal bez pitné vody. Kvůli mrazu nebyly ani cisterny
Závadu na přivaděči nyní pracovníci SVAK opravují. Starosta předpokládá, že hotovo by mohli mít do oběda. Čas 20.00, který vodárny uvádějí jako předpokládaný konec omezení, je podle něj zveřejněn spíše z opatrnosti.
V minulosti se totiž podle Kuřimského stalo, že po dopoledním dokončení opravy nastala na přivaděči odpoledne opětovná havárie.
Cisterny s pitnou vodou jsou v Uherském Ostrohu lidem k dispozici v ulicích Pod Lipami, Sídliště, Školní a na náměstí svatého Ondřeje. V Ostrožské Nové Vsi jsou u potravin na Kopanicích, u řeznictví u Kusáků, u základní školy a v Chylické ulici.