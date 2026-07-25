Tvorbu kostýmní výtvarnice, scenáristky i režisérky Ester Krumbachové (1923 až 1996) připomíná letošní Letní filmová škola (LFŠ) v Uherském Hradišti. V sekci Kdo, když ne ... Ester Krumbachová přehlídka uvádí snímky, na kterých Krumbachová pracovala. Ve Slováckém muzeu dnes také začala výstava Pátrání po Ester / výběr z díla Ester Krumbachové.
"Ester Krumbachová stála za desítkami filmů, za řadou filmů z legendární československé nové vlny, ale spolupracovala i s celou řadou jiných autorů. Sama je režisérka jednoho filmu, Vražda ing. Čerta, který samozřejmě také uvedeme. Uvedeme také ikonické filmy, jako jsou Sedmikrásky či Démanty noci. Půjde o komplexní pohled na to, jakým způsobem z pozice kostýmní výtvarnice ovlivnila, jak vypadají filmy od československé nové vlny přes Kladivo na čarodějnice až třeba po Mariana Petra Václava, film z 90. let, a jak velký přínos měla pro československou kinematografii," řekl ČTK programový ředitel LFŠ Jan Jílek.
Výstava ve Slováckém muzeu představuje Krumbachovou prostřednictvím fotografií Libuše Jarcovjákové. "Černé velkoformátové snímky zachycují Ester v jejím soukromí, v jejím bytě, v ateliéru, v obležení jejích koček a kamarádů, zejména při práci nebo při přípravách realizace jednotlivých filmů nebo například návrhů scén i divadelních představení. Je to takové nahlédnutí do jejího intimního prostředí," řekla dnes ČTK kurátorka výstavy Petra Baroňová ze Slováckého muzea. Snímky jsou zejména z 80. let minulého století.
K vidění jsou také amulety a šperky, které Krumbachová vytvářela přátelům či do filmů a divadelních představení. "Byla jimi vyhlášená, protože hodně věřila i v magičnost, a právě svým přátelům tyto amulety často věnovala s nějakým příběhem," uvedla kurátorka. Nechybí dopisy, ukázky kostýmů i Krumbachové kniha První knížka Ester. Návštěvníci mohou také zhlédnout film Věry Chytilové Pátrání po Ester. Výstava potrvá do 23. srpna.
LFŠ nabízí také výstavu Stejný jako ty, kdy studenti střední uměleckoprůmyslové školy zachytili život lidí v chráněných bydleních. V Kulturním domě jsou k vidění fotografie Jindřicha Štreita, vystaveny jsou také snímky zachycující režiséra Andrzeje Wajdu. Česká tisková kancelář (ČTK), která je jedním z hlavních mediálních partnerů festivalu, přivezla výstavu Fotbalové okamžiky. Představuje snímky, které se tomuto oblíbenému sportu věnují. Vernisáž bude na Palackého náměstí v úterý odpoledne.