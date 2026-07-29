Letní filmovou školu (LFŠ) v Uherském Hradišti dnes večer v kině Hvězda slavnostně zakončilo promítání snímku Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského. Hlavní roli v něm svěřil herečce Anně Geislerové. Před uvedením filmu převzala výroční cenu Asociace českých filmových klubů (AČFK), která festival pořádá. Letošní 52. ročník přehlídky začal v pátek 24. července, nabídl více než 200 filmů. Filmové projekce jsou připraveny ještě na čtvrtek, kdy festival oficiálně skončí.
Organizátoři dnes oznámili, že příští ročník Letní filmové školy by se v Uherském Hradišti měl uskutečnit od 23. do 29. července 2027. Informace o tom, jak byl letošní ročník navštěvovaný, plánují zveřejnit ve čtvrtek. Podle ředitelky festivalu Radany Korené však byla návštěvnost podobná jako v minulých letech.
Loni na festival zavítalo 4600 akreditovaných návštěvníků. V balíčcích se prodalo dalších 6550 vstupů. Mnoho lidí se přitom na LFŠ vrací opakovaně. "Máme velkou většinu našich návštěvníků, kteří když zakusí energii, která se tady šíří, tak už si neumí představit léto bez ní," řekla dnes novinářům Korená.
Drama Pramen mělo světovou premiéru začátkem července na filmovém festivalu v Karlových Varech. Zasazeno je do 80. let minulého století a vypráví o nucené sterilizaci Romek. Děj se odehrává ve vyloučené lokalitě při hranicích tehdejšího Československa s Maďarskem. Očima doktorky Ingrid v podání Anny Geislerové v něm diváci sledují odcizený přístup personálu k péči a její etice. Pohled lékařky na běžnou praxi sterilizace změní přátelství se sanitářkou Agátou.
Pro Geislerovou nešlo o všední natáčení. "Sice jsem točila mnoho a mnoho let, mnoho a mnoho filmů, ale spoustu věcí, které jsem si osvojila, a které jsem si myslela, že umím a vím, jak mám dělat, tak jsem na tomhle natáčení prostě musela odložit, protože to byla prostě jiná a nová práce. Navíc s filmařem, který jde úplně svou vlastní cestou, ať už výběrem témat, nebo tím, že točí dokumenty, produkuje, píše, režíruje a tak dále," řekla dnes Geislerová.
Výroční ceny AČFK letos na festivalu kromě Geislerové převzali ještě herec Jiří Lábus a francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot. Organizátoři ocenili i Dušana Kondela z karlovarského filmového klubu.
Ve čtvrtek nabídne LFŠ poslední filmové projekce v kinosálech. Tradičně mezi nimi budou také snímky, které vybrali Korená a programoví ředitelé festivalu Iva Hejlíčková a Jan Jílek. Tentokrát zvolili turecké koprodukční drama Sibel, Ocelotův animovaný film Princové a princezny a drama Sex, lži a video amerického režiséra Stevena Soderbergha. Ve čtvrtek večer zakončí festivalový program promítání americko-finského sportovního dramatu Velký Marty v letním kině na Masarykově náměstí.