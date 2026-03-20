Hlavní líčení v případu loňského zapálení baru ve Zlíně je odročeno na neurčito

Hlavní líčení v případu loňského zapálení baru ve Zlíně u zlínské pobočky brněnského krajského soudu je odročeno na neurčito. Pokračovat mělo 24. a 26. března, nařízená jednání však soud odvolal. Důvodem je dlouhodobá pracovní neschopnost soudkyně, řekla dnes ČTK zástupkyně mluvčí brněnského krajského soudu Tereza Janešíková.
Kauzu začal krajský soud v hlavním líčení projednávat letos v lednu. Z úmyslného zapálení baru u zlínského autobusového nádraží je obžalovaný třicetiletý Daniel Kratochvíl. Za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci mu hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Obžalovaný se hájí tím, že od rána až do pozdního večera v den, kdy podle obžaloby odpoledne bar zapálil, si nic nepamatuje. Tvrdí, že byl pod vlivem alkoholu, drog a léků a ve špatném psychickém stavu.
Od ledna se u soudu konala v hlavním líčení čtyři jednání. Další dvě senát původně nařídil na příští týden, kdy měli vypovídat další svědci, nakonec se však neuskuteční. "Mělo by to být z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti soudkyně. Nový termín jednání bude sdělen písemně účastníkům řízení," řekla Janešíková. Stanoven však podle ní zatím nebyl.
Incident se stal 28. ledna 2025 odpoledne. Ještě předtím si Kratochvíl podle státního zástupce Martina Malůše koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr s ním ukryl do tašky a přinesl do baru. Uvnitř podle obžaloby kanystr zapálil a hodil směrem ke dveřím do skladu, kde byl barman. Požár se rychle rozšířil, prostor se zaplnil toxickým kouřem. Barmanovi se podle žalobce podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu a otvorem utéct. Utrpěl popáleniny hlavy, krku a rukou a nyní podle znalce trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Nikdo další zraněný nebyl.
Pracovník baru uvedl, že Kratochvíla jako pachatele žhářského útoku poznal. Před incidentem ho prý z baru vykázal, protože mu neustále skákal do hovoru s manželkou, která v podniku pracovala jako provozní. Obžalovaný se ale do baru později vrátil. Jako pachatele činu označilo Kratochvíla i několik dalších svědků. V minulosti byl několikrát odsouzen za krádež, loupež, výtržnictví, ublížení na zdraví a další trestné činy.
Znalci u Kratochvíla shledali disociální poruchu osobnosti projevující se neschopností akceptovat sociální normy, agresivitou, absencí pocitu viny a soucitu. Že by trpěl ve vztahu ke dni, kdy bar vyhořel, ztrátou paměti, však považují za nepravděpodobné, byť byl v té době pod vlivem návykových látek. Obhájce obžalovaného Miloslav Jančík uvedl, že by Kratochvílův duševní stav měl být opětovně přezkoumán.