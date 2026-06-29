Hlavním hostem rožnovské Ondrášovy valašky bude Vojenský umělecký soubor Ondráš

V Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku bude v pátek a sobotu šestý ročník folklorní přehlídky Ondrášova valaška. Hlavním hostem bude Vojenský umělecký soubor Ondráš, který v amfiteátru Na Stráni uvede dva večerní pořady, sdělila dnes ČTK mluvčí Valašského muzea v přírodě Pavlína Polášková. Hlavní část programu bude v rožnovském skanzenu, některé pořady budou v centru města.
"Letošní ročník jsme postavili především kolem Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vedle jeho dvou večerních pořadů jsme oslovili také soubory a osobnosti, které jsou s Ondrášem personálně nebo umělecky propojené. Návštěvníci tak budou moci poznat Ondráš v jeho současné podobě i prostřednictvím lidí, kteří byli součástí jeho historie," uvedl dramaturg festivalu Tomáš Gross.
V pátek uvede Ondráš hudebně-taneční pořad Karpatami. Projekt propojuje hudební a taneční projevy regionů karpatského oblouku. Na sobotní večer připravil Ondráš svůj reprezentační pořad Ondrášovské putování. Diváci poznají lidovou kulturu napříč regiony Čech, Moravy a Slovenska prostřednictvím tanečních, hudebních i pěveckých čísel.
Program doplní vystoupení dalších folklorních souborů, taneční dílny pro veřejnost a řemeslné aktivity pro děti. "Velkou radost máme také z účasti Folklorního souboru Mladina z Plzně, který patří ke špičce české folklorní scény. Vedle vystoupení špičkových souborů nabídne festival také taneční dílny a řemeslné aktivity pro děti i dospělé," uvedl ředitel muzea Jindřich Ondruš.