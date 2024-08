Po bodnutí nemohl dýchat a zkolaboval. Vosy, sršni i komáři útočí víc než dřív

V nejhorší podobě může způsobit potíže s dýcháním, kolaps, poruchu vědomí nebo srdeční problémy. Bodnutí vosou nebo včelou, které vyžaduje zásah lékaře, je letos v kraji víc než dříve. Zatímco loni vyjížděli záchranáři během července k 85 případům spojeným s bodnutím hmyzem, letos už jich bylo 120. Desítky lidí pak skončily v nemocnici.

Před pár dny například pomáhali zdravotníci v Boršicích, kde muže píchly do ruky dvě vosy, dostal anafylaktický šok a musel do nemocnice.

„Začal cítit slabost, a i když dostal léky, stále říkal, že nemůže dýchat, a pak zkolaboval. Podle svědků byl také chvíli v bezvědomí a rodina mu prováděla nepřímou srdeční masáž. Když přijela posádka, byl výrazně opocený, chrčel, měl neměřitelný pulz a komunikoval velmi zmateně,“ popsala jeden z mnoha případů mluvčí krajských záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Více práce mají také lékaři a sestry v nemocnicích.

„Nedávno jsme ošetřili paní s anafylaktickým šokem, bodla ji vosa do třísla. A minulý týden přivezli muže, který měl desítky bodnutí, protože zvedl kámen, pod nímž bylo vosí hnízdo. Měl ale štěstí, reakce byla pouze mírná,“ potvrdil primář urgentního příjmu Baťovy nemocnice ve Zlíně Michal Pisár.

Obtěžujícího hmyzu si všímají i návštěvníci restaurací, letních zahrádek, koupališť a dalších míst.

Pozor si dejte při jídle i pití

„Nevím, jestli jsou vosy agresivnější, ale před pár dny jsme byli s vnukem v zoologické zahradě. Chtěli jsme se tam najíst a nešlo to. Pořád kolem létaly vosy, nedaly se vůbec odehnat. Raději jsme odešli a jídlo jsme si dali až doma. Nic podobného si ze svého mládí nepamatuju,“ postěžovala si dvaašedesátiletá Alena.

Právě u jídla by si lidé měli dávat velký pozor. „Při konzumaci jídla či pití, jež hmyz přitahují, je velmi časté bodnutí do jazyka. Tímto bychom chtěli apelovat na veřejnost, aby si na to dávala pozor. Nebezpečné je pak popíjení nápoje v plechovce, do které není vidět,“ zdůraznila mluvčí záchranky.

Odborníci ale zatím ve Zlínském kraji žádný nový druh vosy nezaznamenali.

„Spektrum bodavého hmyzu je v našem regionu stejné, nic se nezměnilo, není tady žádný nový druh. Může to být tak, že toto teplé počasí některým druhům vyhovuje. Osobně jsem ale nezaznamenal, že by to bylo horší než jiné roky,“ vysvětlil entomolog Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Dušan Trávníček.

„A co se počtu týče, hmyzu celkově spíš ubylo. Když jel člověk před dvaceti lety autem, tak musel skoro každou hodinu umývat přední sklo kvůli nachytanému hmyzu. To teď nehrozí. Potvrzují to i výzkumy, podle kterých za posledních dvacet třicet let klesl počet druhů i jejich populace,“ poukázal Trávníček.

Otrokovice bojují s komáry postřikem

I přesto je na některých místech takové množství komárů, že si obce a města na jejich likvidaci volají specializované firmy. Například v Otrokovicích v tomto týdnu znovu vyrazili do boje s komáry v oblasti Baťova a Staré kolonie, kde je jich nejvíc.

„Přestože jde o nejúčinnější dostupný nástroj, likviduje se zásahem jen malá část komáří populace. V krátké době se stav zase doplní. Ale s ohledem na přírodu a ostatní hmyz není dobré provádět postřiky častěji,“ sdělila mluvčí radnice Lenka Vaculová.

Podle zdravotníků končí bodnutí hmyzem ve většině případů lokální reakcí, která není nebezpečná a projevuje se bolestí, otokem a zčervenáním. Přijít ale může i alergická reakce, která dokáže způsobit vyrážku po celém těle a také potíže s dýcháním kvůli stažení a otoku dýchacích cest.

Zdravotníci radí místo bodnutí vydezinfikovat, chladit, ledovat, pomohou i antihistaminika v podobě masti. Pokud místo zčervená, bolí a otéká, je dobré zajít k lékaři.

Někdy se ale objeví i závažná, život ohrožující reakce, která způsobí kardiovaskulární potíže, tzv. anafylaktický šok. Projevuje se zarudnutím obličeje, návaly horka, zrychleným pulzem, prudkým poklesem krevního tlaku, zvracením, průjmem a mdlobami.

„Pokud člověk začne po bodnutí ztěžka dýchat, sípat, opuchne, začne mu být špatně, má závratě a kolabuje, je potřeba okamžitě volat rychlou záchrannou službu,“ zdůraznil Pisár.