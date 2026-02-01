Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

Pavel Stojar
  18:32aktualizováno  18:32
Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo drezuře. Na závody, které se o víkendu konaly v Kvasicích na Kroměřížsku, přijelo 39 soutěžících z celé Moravy, včetně dvou chlapců.

Mnohým to může připadat jako legrace, ale výkony některých soutěžících nelze neobdivovat. U menších děvčat je to sice spíše zábava, ale ta starší už dosahují úctyhodných výkonů.

„Lidé si myslí, že to je jako nic, že je to sranda, ale zkuste si to přeskočit,“ řekl Roman Martinek z Napajedel, který závody pomáhal organizovat. Jeho dcera Adéla byla jednou ze soutěžících.

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)
V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)
V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (31. leden 2026)
V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (31. leden 2026)
8 fotografií

„Když ji to před dvěma lety chytlo, jeli jsme se podívat na závody ve sportovní hale ve Zlíně. Pak jsme hledali nějaký klub, kde by se tomu mohla věnovat, a objevili jsme Kvasice,“ dodal.

Kvasický spolek hobby horsingu je jediný v kraji. „Na Moravě jsme opravdu jedni z mála. Snad jen nějaké domy dětí a mládeže se tomu věnují jako volnočasové aktivitě, ale nikoliv takto na soutěžní úrovni,“ podotkla sedmnáctiletá Kristýna Foldynová z Kvasic.

Právě ona stála za rozmachem tohoto sportu v obci. „Začala jsem ve třinácti letech a pořád mě to baví. Jela jsem na své první závody a pak jsem přemlouvala tátu, že bychom měli soutěž udělat také. A on se pro to úplně nadchl. Udělali jsme naše první závody a on hned objednal halu na další,“ popsala začátky klubu.

S atrapou koně přeskočí téměř metr a půl. Na hobby horsing nedá dopustit

Foldynová v současnosti patří k nejúspěšnějším českým závodnicím. Už dvakrát reprezentovala republiku na mezinárodním šampionátu ve Finsku, které je kolébkou tohoto sportu.

„Byl to obrovský zážitek, akce na profesionální úrovni. Zajímavé je, že tam hodně závodí starší holky, já jsem tam patřila k těm mladším. U nás jsem naopak ve svých sedmnácti jedna z nejstarších.“

Dnes má kvasický klub přes dvacítku členů. Pravidelně závodí kolem patnácti děvčat, jediný chlapec je mezi nimi výjimkou. „Kluky v tomto sportu najdete jen v těch nejmladších kategoriích, jinak je to doména dívek,“ řekl otec Kristýny Pavel Foldyna, hlavní organizátor závodů.

Rekordní skok je 152 centimetrů

Spolek pořádá vlastní pohár, který sestává z pěti nebo šesti závodů během sezóny. V chladnějších měsících se konají obvykle v kvasické sokolovně, v létě venku pod otevřeným nebem.

Díky zálibě v konících se tak mladé holčičky dostanou k pohybu na čerstvém vzduchu. Tento na první pohled zvláštní koníček je také může později přivést k jízdě na skutečných koních nebo ke klasické gymnastice a parkuru, což jsou sporty hobby horsingu velmi blízké.

Fenomén hobby horsing. Na neživých koních se nadšenci prohánějí i volnou přírodou

Hobby horsing vznikl ve Finsku někdy po roce 2005. Později se začal šířit po celé Evropě a v posledních letech také v Česku. Obdobně jako ježdění se skutečnými koňmi se dělí na několik disciplín, jako je parkur, drezura, westernové ježdění nebo skok mohutnosti.

Ten patří k divácky nejoblíbenějším a spočívá v překonávání co nejvyšší překážky, kterou jezdkyně nesmí shodit. Světový rekord, který padl v Česku, je úctyhodných 152 centimetrů.

Jezdí se s malou plyšovou atrapou koňské hlavy na tyčce. V jedné ruce závodnice drží tyč s hlavou koníka a v druhé otěže. Když je pustí, dostává trestné body.

Každý koník má mít jméno

„Hlava má minimální váhu 350 gramů včetně tyčky, ale někteří koně mohou mít i kilo a půl. Průměr tyčky nesmí být menší než 15 milimetrů,“ upřesnila závodnice Foldynová.

Těmto koníkům se říká hobbíci. Vyrábí je specializované firmy, ale některé závodnice si dělají své vlastní. Nebo si je aspoň zdobí.

Kristýna jich má pět. Na každou disciplínu se hodí jiná velikost koníka. „A každý musí mít své jméno, bez toho to nejde,“ usmála se.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi nejsledovanější romantické tituly posledních let a s příchodem nové série znovu přitahuje pozornost fanoušků...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1 rozjely už v polovině roku 1971, do podzemí se ale nikdy nedostaly. Měly pro sebe jen zkušební trať...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora vystupujícího pod přezdívkou Dami1992. Nyní je pražský fotograf v Metru znovu. Jeho snímky totiž umí zachytit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka klasických samoobslužných jídelen. Tradiční podniky mají v nabídce nejčastěji české klasiky a k tomu za...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

1. února 2026  19:22

Teplotní skok se nekoná. Meteorologové ubrali, mrazy a mlhy v Česku zůstanou

Zima čaruje v Libereckém kraji (leden 2026)

Ještě v pátek to vypadalo, že Česko čeká výrazné oteplení a ve středu se teploty vyšplhají až k osmi stupňům Celsia. Meteorologové ale předpověď upravili. Žádný prudký teplotní skok nepřijde, počasí...

1. února 2026  18:47

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:42,  aktualizováno  18:42

Legrace? Ne, hobby horsing je náročný sport, říká sedmnáctiletá závodnice

V Kvasicích na Kroměřížsku se konaly závody v hobby horsingu. (30. leden 2026)

Hobby horsing je stále populárnější záliba oblíbená hlavně mezi dívkami. Používá se při něm plyšová hlava koníka upevněná na tyči a sportovkyně napodobují pohyby skutečného koně při parkuru nebo...

1. února 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Šest desítek děl mohou vidět lidé v Prácheňské muzeu na výstavě malíře Wagnera

ilustrační snímek

Na šest desítek děl mohou vidět lidé v píseckém Prácheňském muzeu na výstavě malíře Ladislava Maria Wagnera. Retrospektivní přehlídka jeho tvorby dnes...

1. února 2026  16:51,  aktualizováno  16:51

Hotovost či jistota? Světový pohár ve Špindlu ukázal propast mezi kartami a realitou na horách

Česká lyžařka Tereza Koutná ve Špindlerově Mlýně (24. ledna 2026)

Během Světového poháru FIS ve Špindlerově Mlýně se horské středisko proměnilo ve dva světy. V divácké zóně vládly bezhotovostní platby 21. století, o pár kroků dál ale návštěvníci naráželi na...

1. února 2026

„Ať žije Pavel.“ Centrum Prahy zaplnili příznivci prezidenta. Na místě mělo být kolem 80 tisíc lidí

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

V centru metropole se v neděli od 15 hodin konala demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla. Akci pořádal spolek Milion chvilek a její účastníci zaplnili Staroměstské náměstí. Kvůli vysoké účasti...

1. února 2026  15:09,  aktualizováno  16:49

Areály na západě Čech měly první prázdninový víkend, přijelo hodně lidí

ilustrační snímek

Horská střediska na západě Čech zažila první letošní prázdninový víkend. Odpovídala tomu i zvýšená návštěvnost. Díky počasí v posledních letech ale panují na...

1. února 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

1. února 2026  16:25


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...


EXTERNÍ E-MAIL

vydáno 1. února 2026  16:17


EXTERNÍ E-MAIL
Nádražní 15,37

vydáno 1. února 2026  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.