Město Zlín, které v klubu RI OKNA Berani Zlín drží většinu 79 procent, se nyní chystá profesionálnímu hokeji poslat půjčku ve výši 6,5 milionu korun. Schválila to nově zvolená městská rada a v prosinci se ještě musí vyjádřit zastupitelé.
„Účelem tohoto opatření je dočasné posílení provozní likvidity a řešení časového nesouladu mezi plánovanými příjmy a splatností závazků v probíhající sezoně,“ uvedla radnice v tiskové zprávě.
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Klub totiž nyní potřebuje zajistit dostatek peněz na zachování běžného provozu a překlenout aktuální období, než mu dorazí další očekávané příjmy.
„Naší prioritou je stabilizace klubu a nastavení jasných pravidel fungování. Jako většinový vlastník neseme odpovědnost nejen vůči fanouškům a partnerům, ale především vůči občanům našeho města za hospodárné využití veřejných peněz,“ popsal primátor Čestmír Vančura (Zlín 21).
Chystají se také větší a komplexní změny v celé organizaci. „V následujících dnech a týdnech se budeme zabývat restrukturalizací klubu v intencích našeho dřívějšího prohlášení,“ doplnil Vančura.
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Město přitom dodatečné peníze do hokeje poslalo už letos v červnu. Šlo o příplatek mimo základní kapitál ve výši 12,9 milionů korun, který klub využil k vypořádání neuhrazené ztráty a ke stabilizaci svého cash-flow před sezonou.
Schválená částka podle radnice odpovídala výši neuhrazené ztráty společnosti. Po sestupu z extraligy na jaře 2022 se totiž klub dostal do kumulované ztráty přes 20 milionů korun, kterou musel snižovat. Investoval také do zázemí zimního stadionu.
„Nikoho tato situace netěší. Je ale v zájmu nás všech, abychom do budoucna měli tuto společnost stabilizovanou,“ uvedl v červnu tehdejší primátor Jiří Korec, jehož ANO je po říjnových komunálních volbách v opozici.
„Na prezentaci od vedení klubu zaznělo, že v nové sezoně chce hrát mezi nejlepšími čtyřmi, a když dostane od města peníze, bude mít vyrovnané hospodaření. Beru to jako závazek,“ řekl tehdy zastupitel Jaroslav Juráš (Zlín 21).
Rozpočet klubu je letos zhruba 80 milionů korun, město mu posílá 10 milionů korun bez DPH a k tomu zajišťuje provoz zimního stadionu i vedlejší tréninkové haly.
Hospodaření hokejového klubu v posledních letech pravidelně končilo v červených číslech. Sezona 2023/24 byla i kvůli vylepšení zázemí v mínusu 7,8 milionu korun, rok poté mínus 3,9 milionu korun. Výsledky hospodaření za minulý ročník zatím nejsou zveřejněné.
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Od června 2023 byl šéfem hokejového klubu Jan Pravda, majitel fitness centra Vita Sana a bývalý šéf mládežnického klubu Tigers Zlín. Na začátku listopadu však podal rezignaci na pozici jednatele, což souviselo s politickou změnou ve vedení magistrátu.
Hokej tak nyní mají na starosti členové prokury, tedy manažer mládeže Zdeněk Sedlák a sekretář mládeže Jáchym Janošek. S praktickým vedením a provozem klubu nemá ani jeden z nich velké zkušenosti, jejich pravomoci jsou navíc v oblasti finančních výdajů omezeny.
Pravdova nástupce město hledá. Náměstek Miroslav Chalánek (ODS) dříve naznačil, že ideální by bylo mít vybraného kandidáta do zastupitelstva, které se bude konat 10. prosince. Je však možné, že to radnice nestihne.