Šlo o politickou satiru, řekl soud a zamítl návrh na neplatnost voleb v Holešově

Soud však důvody pro vyslovení neplatnosti voleb ani neplatnosti hlasování neshledal, vyplývá z rozhodnutí na úřední desce. Verdikt je pravomocný. Ve městě tedy může být svoláno ustavující zastupitelstvo.
„V průběhu předvolební kampaně před komunálními volbami 2026 v Holešově vedli političtí odpůrci, kteří se taktéž zúčastnili napadených voleb, koordinovanou kampaň, která měla prokazatelně štvavý, nepravdivý a dehonestující charakter; a to již od dubna 2023,“ napsali stěžovatelé.
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Podle soudu sice doložili mnoho článků v periodiku Herold a příspěvků na facebooku, avšak neprokázali, že právě tyto příspěvky ovlivnily rozhodování voličů natolik, že by vedly k jinému volebnímu výsledku.
Kritika je projevem svobody projevu, řekl soud
Soud připustil, že některé výroky byly expresivní, jednostranné, nevkusné až za hranicí slušnosti. Převážnou část však vyhodnotil jako politickou satiru, hodnotové soudy, komentáře a kritiku vedení města, které jsou chráněny svobodou projevu.
Podle soudu nebyla prokázána ani koordinovaná kampaň soupeřů, kterou navrhovatelé namítali. Skutečnost, že někteří lidé publikovali články v Heroldu a zároveň působili na sociálních sítích, podle soudu nedokazuje organizovaný společný postup volebních stran.
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Nic samy o sobě podle soudu nedokazují ani volební výsledky. Z toho, že některé subjekty ve volbách uspěly a jiné nikoliv, nelze podle soudu automaticky dovozovat, že příčinou byla namítaná negativní kampaň.
„Mají-li navrhovatelé a další účastníci řízení za to, že o nich byly šířeny nepravdivé nebo difamující informace zasahující do jejich cti, důstojnosti či dobré pověsti, právní řád jim poskytuje dostatečné a jiné prostředky ochrany, zejména ochranu osobnosti podle občanského zákoníku,“ konstatoval soud.
Letošní volby v téměř dvanáctitisícovém městě vyhrála se ziskem 32,72 procenta a deseti mandátů v třiadvacetičlenném zastupitelstvu Koalice pro Holešov v čele s bývalým dlouholetým starostou Rudolfem Seifertem (nestr.). Druhé skončilo se ziskem šesti mandátů uskupení Za Holešov. Tyto dva subjekty se dohodly na koaliční spolupráci. Není vyloučeno, že s nimi v koalici zasedne ještě některá další politická strana či hnutí.
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