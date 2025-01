Holešov chce opravit kino a postavit novou radnici. Stavbu kritizuje opozice

Zatímco o opravě kina se v Holešově mluví řadu let, návrh na novou stavbu radnice je novinkou.

„Budova je už delší dobu v nevyhovujícím stavu. Nepadá nám na hlavu, ale je jasné, že bez stavebních zásahů by se v budoucnu neobešla,“ popsal starosta Milan Fritz (ANO).

Od poslední přístavby v objektu uplynulo už skoro osmdesát let. Ve špatném stavu je elektroinstalace a ani vnitřní prostory podle starosty nevyhovují potřebám moderního úřadu.

Radnice si již nechala udělat srovnávací studii. „Vyplývá z ní, že postavit novou budovu by bylo výhodnější,“ zmínil Fritz.

Město vypíše architektonickou soutěž a návrhy pak chce představit veřejnosti. Následně by řešilo možnosti financování, přičemž by se nejspíš neobešlo bez vysokého úvěru. Nutnost vystěhovat zaměstnance úřadu po dobu stavby by podle starosty nebyl problém.

„Dá se to vyřešit provizorní modulární výstavbou na přechodné období například dvou let. Pro osmdesát pracovníků úřadu to bude zvládnutelné,“ sdělil Fritz.

Opozice plány kritizuje

Plán naopak kritizuje opozice. Bývalý starosta Rudolf Seifert (zvolený za Koalici pro Holešov) jej označil za úlet.

„Městský úřad má dostatečné prostory, aby mohl kapacitně pokrýt své pracovníky,“ zdůraznil. „Pokud se bavíme o opravě radnice, to bude určitě potřeba. Ale stavět za 250 milionů korun nový dům? To určitě není správná cesta,“ myslí si Seifert a upozornil, že město vlastní i sousední budovu, do níž by bylo možné úřad rozšířit.

Podle něj bude důležitější v Holešově udržet pobočku úřadu práce nebo zrekonstruovat historickou budovu kina, kam se má přestěhovat knihovna. Na tento projekt město už finišuje projektovou dokumentaci pro realizaci stavby.

I tady však bude zapotřebí odhadem čtvrt miliardy korun a nedá se spolehnout, že by radnice využila dotační zdroje. Podle Fritze je variantou prodej zbytného městského majetku.

„Máme nemovitosti, které město nevyužije. A jejich cena v posledním období roste. Je to možnost, jak si město s financováním velkých projektů může pomoci,“ řekl starosta.