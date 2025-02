„Škola není guláš.“ Kvůli slučování základek protestovali v Holešově stovky lidí

V davu nespokojených lidí se objevovali stávající žáci obou škol a jejich rodiče, bývalí žáci i lidé ze širší veřejnosti. Veřejné projevy měli školáci, zástupci iniciativy rodičů i učitel 2. základní školy.

Spojení škol na konci ledna schválili radní města, ve středu jej projedná zastupitelstvo.

Vedení radnice si od sloučení 1. a 2. ZŠ slibuje zlepšení vzdělávání a prostředí pro rozvoj žáků. Argumentuje i úsporami. Rodiče tvrdí, že mají ke sloučení nedostatek informací, chybí jim také analýza dopadů sloučení. Právě rodiče a školáci se dnešní demonstrace zúčastnili především. Na transparentech, které se mezi protestujícími objevily, stálo „Jsme proti sloučení“, „Jedno sloučení = stovky zklamaných dětí“ nebo „Škola není guláš, aby se musela míchat dohromady“.

Svolavateli demonstrace byli žáci obou škol. „Kdyby se nás aspoň někdo zeptal, jaký na to máme názor. Ale nic. Vadilo nám, že žáky nikdo nebere a že jsme počítáni jako čísla,“ pověděla žákyně Valerie, která na 2. ZŠ chodí do deváté třídy. V příštím roce má do školy nastoupit i její bratr. „Máme na obou školách sedm lidí z rodiny, kteří nekončí. Je to takové nepříjemné,“ doplnila další žákyně deváté třídy Tereza.

Sloučení škol prosazuje holešovský starosta Milan Fritz (ANO). „Naším prvotním cílem je, aby holešovské děti měly dostatek životního prostředí. Aby nebyly ve školách, které jsou přehlcené. Ředitelé spolu ‚soupeřili‘ o žáky,“ uvedl minulý týden na setkání s rodiči žáků Fritz.

Město podle něj chce ze současných tří škol vytvořit dvě stabilní školy. „Vyrovnají se tlaky mezi počtem žáků, počtem pedagogů a místem ve školách,“ vysvětloval starosta.

Nedostali jsme argumenty, zlobí se rodiče

Město podle něj reaguje i na klesající počty dětí, které do škol nastupují. V případě, že zastupitelé sloučení odsouhlasí, by od nového školního roku fungovala jedna spojená škola ve Smetanových sadech, druhá beze změny na sídlišti Novosady.

O sloučení škol se má rozhodnout na zastupitelstvu, které v Holešově začíná tuto středu v 16 hodin. Pokud zastupitelé záměr posvětí, už od začátku nadcházejícího školního roku budou děti ve Smetanových sadech oficiálně navštěvovat jen jedno zařízení.

Spolu s rodiči a žáky přitom protestuje proti sloučení škol také část pedagogů. „Věřím, že i starosta města, je-li moudrý, dokáže změnit své chybné rozhodnutí,“ řekl dnes demonstrantům Zdeněk Ballnér, který učí na 2. ZŠ.

Po oznámení plánu na spojení škol vznikla iniciativa rodičů, která je proti. V Holešově a okolních obcích koluje také petice odmítající sloučení. Podle Jiřího Stoklasy, který ji pomáhá organizovat a je otcem dvou dětí navštěvujících 2. ZŠ, je pod ní k dnešku asi 1500 podpisů. „Nejvíc nám vadí to, že jsme nedostali vůbec žádné pádné argumenty, proč by školy měly být slučované. Není žádná metodika, nebyli osloveni žádní odborníci,“ řekl během demonstrace Stoklasa.

Podle údajů holešovské radnice do 1. ZŠ v tomto školním roce nastoupilo 659 žáků a do 2. ZŠ dochází 262 žáků. Do 3. ZŠ chodí 455 žáků, čtyři její žáci se vzdělávají v zahraničí. Aktuálně má Holešov přibližně 11,5 tisíce obyvatel.