V Holešově to vře kvůli slučování škol. Rodiče se bouří proti radnici

Obě školní budovy v parku Smetanovy sady v centru města dělí jen několik desítek metrů. První a druhá základní škola dosud fungovaly samostatně. To by se však od příštího roku mělo změnit.

Rada města oznámila svůj záměr obě zařízení sloučit v jedno. A přestože o tomto kroku teprve bude rozhodovat zastupitelstvo, zpráva o spojení obou zařízení vyvolala ve městě pozdvižení. Zformovala se početná iniciativa odpůrců, Holešovem koluje petice a chystá se dokonce demonstrace.

Co konkrétně vadí? Lidé si stěžují především na způsob komunikace radnice, která dopředu s rodiči nic neprojednávala, ani jim nepředložila žádné podklady. Zastupitelstvo by přitom mělo rozhodnout už 17. února.

„Necelé tři týdny na komunikaci tohoto úmyslu bez faktických podkladů mi přijde nedostačující,“ vadí Pavlu Mlčákovi, jednomu rodičů a členů rodičovské iniciativy.

Starosta: Současná situace je nevyhovující

Stejně jako další oslovené jej trápí, že nejsou známy detaily, přínos pro děti, ani koncept, jak bude škola po sloučení řízená.

„Chápeme, že je slučování jeden z pilířů státem řízené vzdělávací politiky. Nicméně obě dotčené školy netrpí nedostatkem zájemců o studium či úpadkem, právě naopak. Rodiče velmi oceňují, že nabízí odlišný přístup k výuce. Mohou vybrat směr vhodnější pro své dítě,“ tvrdí Mlčák.

Podle starosty Milana Fritze (ANO) jde ovšem o pečlivě promyšlený krok, který přispět k lepší kvalitě základního vzdělávání v Holešově.

„Stávající situace na školách je nevyhovující. Školy nejsou vyvážené v počtu žáků. První je přeplněná, druhá se přeplňuje cyklicky. Chvíli tam může být žáků nadbytek, chvíli jich bude málo,“ popsal. Nový model podle něj dokáže lépe na demografické výkyvy reagovat.

„Získáme jednak dostatek prostoru pro volné dýchání dětí, větší prostor pro mimoškolní aktivity a větší pedagogický tým, který bude lépe reagovat na potřeby žáků,“ argumentuje starosta.

Podle něj jsou školy v situaci, kdy učitelé na druhém stupni jsou nuceni učit také předměty, na které nemají aprobaci, což se má změnit.

V Holešově o sloučení škol uvažovali už před lety, kdy 2. ZŠ neměla dostatek žáků a byla v úpadku. V současnosti však – i podle vyjádření odborníků – prosperuje. Ve městě funguje ještě 3. Základní škola, která zůstane zachována. Od září by tedy měly místo tří fungovat dvě základní školy, jen se obě přejmenují.

Ve škole i mezi rodiči panuje nejistota

Rodičům však vadí, že přijdou o možnost volby. Každá ze škol totiž nabízí částečně jiné zaměření, přístupy i kroužky.

„Nejde o to, že by jedna byla lepší nebo horší. Každému vyhovuje jiný přístup,“ říká Anna Handlová, která je v kontaktu s mnoha rodiči žáků navštěvující holešovské základní školy. Její dítě má do školy poprvé nastoupit od září. „Máme už koupenou aktovku, ale vůbec nevíme, co bude. Do jaké školy a do jaké atmosféry nám dítě nastoupí,“ zmínila.

Už nyní především ve 2. Základní škole panuje nejistota. Škola například zrušila přípravná setkání k zápisu do prvních tříd nebo plánovaný ples. Podle rodičů tam není dobrá atmosféra. „Problém je, že nedostáváme konkrétní odpovědi na naše dotazy, jen obecná vyjádření,“ podotkla Handlová.

Starosta Fritz však výtky o neinformovanosti označil za obecně rozšířené klišé. Podle něj je řízení škol čistě v kompetenci města a rodiče včas dostanou informace o dalších krocích.

„Nic se pro ně nezmění. Děti budou normálně chodit do Smetanových sadů. Jen několik tříd budou navštěvovat jednu budovu a pak zase jinou. O nic nepřijdou. Rodiče nám opravdu nemohou diktovat, kdo s kým a ve které učebně bude sedět,“ zdůraznil starosta.

Spor o třídy pro nadané děti

Jedním z důležitých témat je také vzdělávací aktivita na 2. ZŠ, kterou vede spolek Svět vzdělání. Jde o soukromou společnost, která zajišťuje v některých třídách rozšířenou výuku angličtiny a logického myšlení. Rodiče za tento nadstandard platí a žáci do těchto tříd dělají talentové testy. Svět vzdělání takto působí na školách po celé republice.

Hned několik rodičů, jejichž děti tento program navštěvují, potvrdilo, že jsou s konceptem spokojení a bojí se, že po sloučení zařízení o něj přijdou. Starosta totiž zdůrazňuje, že jde o aktivitu mimo státem schválený vzdělávací plán a město s ní nemá nic společného. Vadí mu především, že jde o třídy, kam se děti vybírají.

„Je tam diskriminační přístup. Školy nesmí přijímat děti podle toho, že se účastní nějakého kroužku nebo prošly nějakým testem,“ míní Fritz. Podle něj to sice neznamená, že Svět vzdělání už nebude moct na škole pokračovat, ale bude se jednat o úpravě formy.

Ředitel Světa vzdělání Tomáš Blumenstein ujistil, že spolek má zájem v Holešově dál působit a povede s městem další jednání. „Jsme připraveni pokračovat, abychom mohli dokončit naše aktivity minimálně u stávajících dětí. Nechceme je nechat napospas,“ prohlásil.

Talentové zkoušky považuje standardní postup ověření potenciálu dětí, který se uplatňuje i na řadě jiných škol. „Pokud máme třídu zaměřenou na angličtinu a rozvoj logického myšlení, potřebujeme si ověřit předpoklady dětí v těchto oblastech,“ podotkl Blumenstein.

Zároveň se pozastavil nad záměrem holešovské školy sloučit. „Obě jsou vzkvétající a dostatečně velké na to, aby mohly samostatně fungovat. Chápal bych myšlenku sloučení, pokud by některá ze škol byla v útlumu. Myslím, že město si tím sníží vlastní vzdělávací nabídku.“

Napětí ohledně chystaných změn bude ještě pokračovat. Nespokojení rodiče podepisují petici a roznášejí po městě informativní letáky. Žáci starších ročníků školy mají v plánu zorganizovat demonstraci. Vedení radnice se chce s rodiči žáků setkat při veřejné diskuzi příští týden v úterý.