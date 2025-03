Kritika, demonstrace. Starosta Holešova však tlak ustál, o odvolání se nehlasovalo

Už týdny panuje v Holešově vyhrocená atmosféra. Všechno spustil záměr města sloučit dvě místní základní školy. Následovaly masivní protesty rodičů, petice a demonstrace. A i když ke sloučení nakonec nedošlo, opoziční zastupitelé svolali na středu mimořádné zastupitelstvo. Jeho cíl? Svrhnout starostu Milana Fritze.

Po hodinu a půl trvající diskusi ale bylo jasno. Fritz ve funkci zůstává.

„Bylo to, jak jsem předpokládal,“ řekl po jednání Fritz s tím, že bylo jasné, že opozice nemá dostatek hlasů. Sám se přitom během debaty, kde na něj mířila kritika z řad opozice, ale i jeho spolustraníků, nevyjadřoval. „Nebylo o čem jednat,“ prohlásil.

Opozice poukazovala na arogantní jednání starosty a atmosféru ve městě. „Nastolili jste strach z úřadu, který se v případě potřeby umí i mstít. Tomu říkám arogance moci a připomíná mi to padesátá léta,“ kritizoval zastupitel Roman Hyánek (Koalice pro Holešov).

Další opoziční zastupitel Jan Kolář (Koalice pro Holešov) uvedl, že starosta i místostarosta Pavel Karhan (KDU-ČSL) jednají za hranou dobrých mravů. Podle něj nejde jen o ojedinělé excesy z poslední doby, ale dlouhodobý stav. „Za dobu, co jsme tady, jsme řešili spoustu kauz. Způsob vašeho jednání byl vždy stejný. Povýšenecký, arogantní,“ vyčetl vedení radnice Kolář.

Ředitel školy mluvil o osobním selhání

Jen okrajově se řešilo zmíněné slučování škol. Od toho nakonec vedení města ustoupilo, ale až poté, co Fritz na minulém zastupitelstvu upozornil na případ sexuálního útoku na děti na 2. ZŠ ze strany externího pedagoga. Kritici mu to vyčítali jako účelový krok, který poškozuje oběti útoku i jejich rodiče.

„Záměr slučování škol a následné zveřejnění citlivých informací, které se dotýkají žáků holešovských škol a jejich rodičů, považuji za velmi nešťastné a chybné,“ přiznal zastupitel a ředitel 1. základní školy Jan Koláček (ANO). Za postup města se veřejně omluvil a zmínil i své osobní selhání.

Stejně jako další koaliční zastupitelé uznal, že vedení radnice má problémy s komunikací. Opakovaně zněla kritika chování starosty. „Každý vypadá nějak, někomu se nelíbí možná způsob mého vyjadřování a dikce. Nejsem nějaký trouba, který tady něco žvatlá, něco si šušlá pod nosem. Mluvím jasně, zřetelně a nahlas. Jestli to někdo považuje za arogantní, já ne,“ reagoval Fritz a naznačil, že na svém vystupování nic měnit nehodlá.

„Není to o tom, abych se víc usmíval nebo mluvil potichu. Komunikuju zásadní rozhodnutí, své vize, finance a podobně,“ vyjádřil se.

Veřejnost se ke slovu nedostala

Koaliční zastupitelé upozorňovali, že město má pod starostou výborné výsledky.

„Milan Fritz je možná tvrdý, ale je to nejlepší manažer, kterého jsem za dobu svého působení na radnici poznal,“ konstatoval radní a náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO).

Ke slovu se vůbec nedostali občané. Na úterní demonstraci proti starostovi se jich objevily stovky, do jednacího sálu jich včera přišlo několik desítek.

„Pan starosta vůbec nebral na zřetel jakékoliv vyjádření opozičních, ale ani koaličních zastupitelů,“ řekl zástupce občanské iniciativy Jiří Stoklasa.

To, že koalice nepodpořila program schůze a nenechala hlasovat o odvolání starosty, označil za zbabělost. „Vzpomeňme, že dva tisíce lidí podepsalo petici, stovky lidí vyšly do ulic, a koaliční zastupitelé na to úplně kašlou,“ poukázal.