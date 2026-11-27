Starostou Holešova na Kroměřížsku zvolili dnes zastupitelé Rudolfa Seiferta (nestr.), volebního lídra Koalice pro Holešov, která letošní komunální volby ve městě vyhrála. Na sociální síti to uvedli zástupci Městského kulturního střediska Holešov. Post starosty Seifert zastával už mezi lety 2014 a 2023. Ve funkci nahradil Milana Fritze (ANO). Koalici na holešovské radnici tvoří Koalice pro Holešov a uskupení Za Holešov. V třiadvacetičlenném zastupitelstvu má 16 křesel.
Místostarostkou bude Michaela Miklíková (nestr. za Koalici pro Holešov) a místostarostou Vladan Daněk (Za Holešov). V sedmičlenné radě města dále usednou Roman Hyánek (nestr. za Za Holešov), Zdeněk Chytil (Za Holešov), Kamil Horák (nestr. za Koalici pro Holešov) a Radim Valášek (nestr. za Koalici pro Holešov).
Volby v Holešově provázela rozjitřená atmosféra. Nyní již bývalý starosta Fritz a dosavadní místostarostové Pavel Karhan (KDU-ČSL) s Václavem Hlobilem (nestr.) žádali u soudu jejich zneplatnění. Argumentovali podobou kampaně volebních soupeřů, která podle nich porušila zásadu svobodné a rovné soutěže. Krajský soud v Brně však důvody pro vyslovení neplatnosti voleb ani neplatnosti hlasování neshledal.
Koalice pro Holešov v letošních volbách v téměř dvanáctitisícovém městě zvítězila se ziskem 32,72 procenta a deseti mandátů. Uskupení Za Holešov skončilo se ziskem šesti mandátů druhé. V opozici budou hnutí ANO, které získalo ve volbách čtyři mandáty, dále Akce Holešovských Občanů (AHO) se dvěma mandáty a ODS s jedním. Zástupci nově vzniklé koalice na holešovské radnici však deklarovali, že jsou připraveni s AHO a ODS úzce spolupracovat.
Od roku 2023 vládla Holešovu koalice, která v zastupitelstvu držela 12 křesel. Byly v ní ANO, KDU-ČSL, NEZ, dále místostarosta Hlobil, který byl v roce 2022 zvolený za Koalici pro Holešov, a jeden zastupitel zvolený za SPD. Obvykle s ní ale hlasoval i druhý zastupitel za SPD. V opozici byli v minulých letech zastupitelé z Koalice pro Holešov, uskupení Za Holešov a jeden zastupitel ze SOCDEM.