Holešovský zámek vystavuje díla výtvarnice Zuzany Pernicové

V holešovském zámku vystavuje ode dneška svá díla Zuzana Pernicová. Ve výstavě Nosím v sobě krajinu autorka představuje starší i nové práce, které vznikly pro tuto výstavu. Výtvarnice v nich zohlednila atmosféru barokních výstavních sálů, vznikly menší i několikametrové obrazy, sdělila ČTK mluvčí Městského kulturního střediska v Holešově Dana Podhajská. Výstava potrvá do 30. září.
"Zuzana Pernicová zůstala věrná své vrstvené kresbě na pauzovací papír kombinované s prošíváním, protrháváním a překrýváním. Všechny obrazy spojuje téma člověk a krajina," uvedla Podhajská.
Holešovská výstava je největší soubornou výstavou děl Pernicové. "Návštěvník uvidí autorčin vývoj kresby i stylu. Materiál zažloutlého trhaného a vrstveného papíru se do starých zámeckých prostor hodí. Intuitivně evokuje historii a vzpomínání. Stejně tak technika kresby a linek," uvedla kurátorka výstavy Martina Šišková.
"Nemohu říci, že jsem se inspirovala holešovskými zámeckými prostorami. Spíše jsem těmto historickým sálům, které jsou oproti galerijním prostorům komplikovanější, nové obrazy přizpůsobila. Nechci nic tlačit násilím, ale spíše počkat, jak dohromady souzní," uvedla autorka.
Téma člověka, paměti a krajiny je jejím celoživotním námětem. Oblíbený materiál, papír, je podle ní podobný lidské bytosti, protože je křehký a snadno zranitelný. Krajinu nevnímá jen jako prostor, ale jako paměť, záznam minulosti, vzpomínek a okamžiků. Na papír kreslí uhlem i trávou, mačká jej, trhá, skládá na sebe, sešívá červenou nití a nechává prostupovat části jednotlivých vrstev.
Pernicová je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT Brno, osm let strávila také v Miláně, kde žila a studovala na Accademii di Brera. Žije v Kostelanech na Kroměřížsku. Její obrazy si lidé mohli prohlédnout v kroměřížské galerii Pekelné sáně, ve zlínské hvězdárně a v komorní galerii Výtah Space.