Hoří střecha budovy s fotovoltaikou v průmyslovém areálu v Chropyni

Hoří střecha jedné z budov v průmyslovém areálu v Chropyni na Kroměřížsku. Na střeše jsou fotovoltaické panely. Ještě před příjezdem hasičů se ze zasažené budovy evakuovalo 30 lidí, uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková. Příčina požáru zatím není známa.
Požár byl nahlášen kolem 12:30. "K události bylo neprodleně vysláno sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, a to včetně dronové služby pro průzkum z výšky. V souvislosti s rozsahem požáru byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Po příjezdu na místo velitel zásahu potvrdil požár střešní konstrukce a hasiči okamžitě zahájili hasební práce," uvedla mluvčí.
Hasiči rozeznávají čtyři stupně polachu. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných situacích.