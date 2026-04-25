Fronta na jeho podpis byla tak dlouhá, že se kvůli ní posunul začátek vystoupení o půl hodiny. A když se v pátek krátce po dvacáté hodině na pódiu vyprodaného Kongresového centra ve Zlíně objevil Reinhold Messner, přivítal ho bouřlivý potlesk.
Ikonická postava světového horolezectví přijela do Česka v rámci turné nazvaného The Final Expedition (česky Poslední výprava) a jde o jeho poslední veřejné vystoupení u nás. V neděli se ještě představí v Praze.
Messner jako první v historii zdolal všech čtrnáct osmitisícovek bez použití kyslíku, čímž posunul hranice lidských možností v extrémních podmínkách.
Proslavil se také odvážnými sólovýstupy a minimalistickým stylem lezení, který klade důraz na vlastní síly a respekt k horám. Letos mu bude 82 let a po horách už dávno neleze, ale mysl mu pořád slouží a je fascinující poslouchat jeho životní příběh, který ve Zlíně vyprávěl.
„Horolezectví je uměním přežít a dobrodružstvím. Někomu se třeba zdá jako zbytečné, ale není nesmyslné. Smysl mu dáváme právě vlastní činností,“ shrnul svoji životní filozofii.
„Každá generace horolezců našla svůj limit a říkala, že více už není možné dosáhnout. Ale každá další pak chce překonat hranici, která byla nastavená před nimi. A to je žene dál a dál.“
K lezení jsou podle něj potřeba nejen silné paže a obratnost, ale hlavně schopnost koncentrace. Na každý pohyb a každou vteřinu na skále. „Horolezce motivuje zvědavost a touha poznat sám sebe i svět. Lezete s vědomím, že jste zodpovědní za svůj vlastní život. Pokud horu úspěšně zdoláte, znovu jej získáte zpět a je na vás, jak s ním dál naložíte. A to je velká odpovědnost,“ popisoval muž, který se narodil v italských Dolomitech a na skály lezl už jako malý kluk.
V pěti letech zdolal vrchol ve výšce tři tisíce metrů a nezastavil se. „Jsem z devíti sourozenců a všichni jsme se stali horolezci. Jen já a bratr Günther jsme se však dali na extrémní lezení.“
Právě se svým bratrem se v roce 1970 pustili do prvního výstup na osmitisícovku, pákistánskou Nanga Parbat. Překonali obávanou 4 500 metrů vysokou Rupálskou stěnu a dosáhli vrcholu, při cestě zpět jinou stěnou ale Günther zahynul zřejmě vlivem pádu laviny a Reinhold se ocitl na pokraji smrti. Měl takové omrzliny, že mu lékaři museli amputovat šest prstů na nohou a několik článků na rukou. Záchranu našel až ve vesnici místních pastevců.
„Zažil jsem tehdy nejstrašnější noc svého života. Neměli jsme vodu ani jídlo a byli zesláblí, cestou dolů jsem měl halucinace. Šel jsem dolů jako první, vzdálil jsem se od bratra a najednou zmizel,“ popisoval Messner, na němž bylo i po tolika letech znát, jak těžké chvíle tehdy prožíval. Tichý sál sledoval, jak na fotce na velkém plátně ukazuje, kudy na horu stoupali, pak se vraceli a kde přišly osudové problémy.
Nahoru raději sólově
„Možná si řeknete: jak se může člověk po takové události a ztrátě bratra vrátit k lezení? Dva roky jsem pak na horách nebyl a vrátil se k práci učitele. A poté jsem dostal od rakouských horolezců pozvání na Manáslu, jeden z nejkrásnějších vrcholů Himálaje.“
I tuto expedici však provázela tragédie, ve sněhové bouři zemřeli dva horolezci. A Messner učinil radikální rozhodnutí: dělat výstupy sólově, nebo pouze s malým týmem. „Díky tomu jsem se stal svobodným a zodpovědným jen sám za sebe.“
Vrhnul se na alpský styl horolezectví, tedy rychlý, čistý způsob výstupu, kdy lezci postupují z údolí na vrchol bez budování výškových táborů, fixních lan či umělého kyslíku a všechno vybavení si nesou s sebou.
S Peterem Habelerem v roce 1975 zdolali osmitisícovku Gašerbrum za pouhé tři dny a tři roky poté jako první na světě vystoupili na nejvyšší horu světa Mount Everest bez umělého kyslíku. V roce 1980 jej dokonce zdolal sám.
„Mount Everest je krásná hora, ale dnes je z ní turistická atrakce. Pokud máte peníze, můžete pod ní spát ve stanu na úrovni pětihvězdičkového hotelu, vrtulník vás vyveze do výšky 6 500 metrů a pak pokračujete s maximálním možným přísunem kyslíku,“ krčí rameny Messner. „Každý má samozřejmě právo zvolit si vlastní cestu, ale už to zkrátka není hora, která ukazuje lidské limity.“
Po zdolání všech osmitisícovek si našel jinou životní cestu a od 90. let se pustil do polárních přechodů. „Přešel jsem z vertikálních výprav do horizontálních,“ usmál se.
Vydal se na 2 800 kilometrů dlouhý přechod Antarktidy přes jižní pól, šel přes Grónsko, neúspěšně zkusil přejít Arktidu ze Sibiře do Kanady, absolvoval přechody pouští Taklamakan a Gobi.
„Člověk je v tom tichém světě úplně ztracen ve své mysli. Zažíváte nekonečnou samotu a pocit ztracení. A uvědomíte si, že pro člověka není větší učitel, než příroda,“ poznamenal Messner.
Podle svých slov mívá někdy následující sen: „Jdu, jdu a jdu, stávám se stále menším, přede mnou je obrovský prostor, čas je nulový a nekonečný zároveň. To je moje poslední výprava,“ dodal muž, jemuž se na závěr dostalo dlouhého potlesku ve stoje. Pořadatelé jubilejního třicátého ročníku festivalu Neznámá země si jako hlavního hosta nemohli vybrat lepší jméno.
Messner si prohlédl Zlín, obdivoval Baťu
Páteční přednáškou se program Messnera a jeho ženy nevyčerpal. V sobotu dopoledne si společně prohlédli Zlín, zejména zdejší Mrakodrap a Zikmundovu vilu. Veřejnosti se pak představili ještě jednou, a to na náměstí Míru, kde měli sraz autonomádi. Desítky lidí se sešly pod pódiem a uvítaly slavného muže s manželkou potleskem.
Messner pak mimo jiné vysvětlil důvod svého celosvětového turné s projektem The Filan Expedition, s nímž se představil už v USA, Jižní Koreji či Slovinsku.
Reinhold Messner
Reinhold Andreas Messner (narozen 17. září 1944 v Brixenu) je slavný horolezec, cestovatel a spisovatel.
Pochází z jihotyrolského alpského regionu na severu Itálie.
Je prvním člověkem, který zdolal takzvanou Korunu Himálaje - 14 vrcholů vyšších než 8 tisíc metrů – bez použití kyslíku.
Jako první vylezl na Mount Everest bez kyslíkového přístroje a jako první provedl na Mount Everest kompletní sólový výstup.
„Když jsem přešel v šedesáti letech poušť Gobi, tak jsem si uvědomil, jak velká dřina to pro mě byla. Došlo mi, že i když jsem si nepřipadal, že bych měl hned zemřít, tak skončila éra mých velkých expedic, jako byl přechod Antarktidy,“ vyprávěl Messner.
„Bez lítosti jsem si vědom toho, že se čas ztrácí a okamžik mé smrti se blíží. To, co přijde po smrti, nevypadá tak, že by to byl nějaký duchovní posmrtný život, ale je to odkaz, který tady člověk nechá. A okamžik absolutního bezčasí a nekonečno je totéž,“ dokončil myšlenku, za kterou sklidil aplaus.
Dočkal se i dárku, který ho zjevně dojal. Byla to replika bot ledového muže Ötziho, jehož mumie byla nalezena v roce 1991 v Alpách. Obuv zkoumal zlínský odborník a pedagog zdejší univerzity Petr Hlaváček. Navíc Messner byl jeden z prvních lidí, kteří Ötziho uviděli.
„A tehdy jsem ani pořádně nerozuměl, že je starý 3 500 let. Pochopil jsme, že je to archeologické, ne horolezecké téma. Ale tyto boty jsou také částí lezecké historie. Před 3 500 lety lidé byli schopní přejít ledovce ve středních Alpách,“ vysvětlil Messner.
Boty uloží do svého muzea Reinhold Messner House v Tyrolsku. Ledového muže také považuje za horolezce.
„Tento důležitý exponát vytváří spojení mezi Messner House a Zlínem. A také spojení s obrovským géniem Tomáše Bati, který s lidmi, kteří byli blízko, vybudoval celé město a dosáhl celosvětového úspěchu, který je pro mne zhmotněný i tímto laskavým přijetím, jehož se mi dostává ve Zlíně,“ uzavřel své krátké vystoupení Messner. Za potlesku opustil pódium a pomalu přecházel na radnici, kde ho čekala tisková konference.
Messner: Zlín býval jako americké Sillicon Valley
Návštěvu Reinholda Messnera ve Zlíně na 30. ročníku festivalu Neznámá Země plánovali její organizátoři rok a půl. Když se mu při přípravě programu zmínili o tom, že jde o rodné město Tomáše Bati, chtěl si ho prohlédnout. A jak už bývá u slavného horolezce zvykem, snažil se omezit všechny oficiality. Nakonec souhlasil s krátkou tiskovou konferencí ve Zlíně, kde odpověděl na několik dotazů.
Jaké pocity jste zažíval při dosažení vrcholu Mount Everestu?
Jak na vás zapůsobil Zlín? A měl jste před jeho návštěvou hlubší povědomí o Tomáši Baťovi?
Znal jste cestovatele Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelku?
Jaké máte zájmy?
Co říkáte na zprávy, že kvůli pojistnému podvodu nepálští průvodci trávili horolezce i inscenovali pak záchranné akce na Mount Everest?