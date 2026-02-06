Zlínský hokej je v mínusu, jednatel Beranů se zpovídal zastupitelům

Petr Skácel
  9:42aktualizováno  9:42
Hospodaření zlínského hokeje je v mínusu a sportovní výsledky nelichotivé. Zlínští zastupitelé proto během čtvrtečního jednání „grilovali“ Jana Pravdu, šéfa hokejového klubu. Naznačil, jaké změny plánuje. Hospodaření klubu RI Okna Berani Zlín se řeší na radnici pravidelně, město je totiž majoritním vlastníkem, protože drží podíl 79 procent.
Do utkání Maxa ligy se Vsetínem nastoupili zlínští hokejisté v historických...

foto: Jan SalačMAFRA

Jednatel hokejového Zlína Jan Pravda
Zastupitelé Zlína se ve čtvrtek dostali i do dlouhé debaty, kam klub vlastně směřuje. Dvojnásobný extraligový šampion už čtvrtým rokem hraje jen v první lize, v níž navíc letos bojuje o udržení, klesá mu návštěvnost a roste frustrace fanoušků.

Mnozí z nich označují za hlavní viníky současného stavu jednatele Jana Pravdu a sportovního manažera Jana Srdínka. A stejný názor měli i někteří zastupitelé.

„V soukromé firmě bychom udělali rychlá opatření a nedovolili managementu, aby dostal ve Zlíně oblíbený sport do situace, kdy hrajeme o záchranu,“ uvedl Bronislav Janda (ANO). „Zodpovědnost za sportovní výsledky je na panu Srdínkovi. Jsou to výsledky týmu, který poskládal on. Možností už měl dost a měl by nabídnout funkci k dispozici.“

Hokejisté Zlína klesli na dno. Spadneme dříve my, nebo zimák, ptají se fanoušci

Podle něj jsou manažeři v klubu dobře placení a měli by vyvodit důsledky. „Hrát s Tigers pod nafukovačkou je něco jiného než hrát Maxa ligu na velkém stadionu,“ narážel Janda na mládežnický klub Tigers Zlín, z něhož Pravda a další lidé přešli do současné pozice.

Jednatel se hájil, že sebereflexi má on i jeho kolegové. „Tři sezony za sebou jsme hráli finále. Letos se to nevyvíjí dobře, ale nemá cenu skládat zbraně. Je před námi sedm zápasů, chceme všechno napravit a postoupit do playoff,“ konstatoval Pravda.

„Každý ze sportovní sekce napříč republikou nás před sezonou hodnotil, že budeme v tabulce vysoko. Nepovedl se vstup, desetkrát v řadě jsme nevyhráli a museli jsme na to reagovat trejdy a změnou trenéra. Teď je výkonnost lepší a už nedostáváme tolik gólů, ale trápí nás přesilovky a střelecká potence,“ dodal Srdínko.

Platy rostou, tržby klubu už ne

Řešilo se také hospodaření klubu. Předloňská sezona skončila mínus 7,8 milionu korun, tehdy se však dělaly velké investice do zázemí klubu. V červených číslech byl hokej ale i v ročníku 2024/2025, jde o ztrátu 3,9 milionu.

Naopak vzrostly osobní náklady z šesti milionů korun v sezoně 2022/2023 na 7,2 milionu rok poté až k 8,4 milionu loni. „To jsou platy hráčů a trenérů? Počet členů klubu se přitom snížil,“ všiml si opoziční zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

„Máme snahu dostat se co nejdříve na nulu. Letos je ale sezona od začátku složitá a sportovní výsledky jsou vztažené k finančním. Náklady rostou v čase i s celou situací klubu,“ přiznal Pravda.

Situace je kritická. Nedotknutelný není nikdo, varuje šéf zlínských hokejistů

Jaroslav Juráš (Zlín 21) zase upozornil, že zatímco tržby klubu kopírují sportovní úspěch či návštěvnost, osobní náklady rostou nezávisle na nich. Podle Pravdy se celkově zvyšují platy hokejistů a zároveň klub někdy musí vyplatit hráče či trenéry, kterým smlouvu ukončí předčasně.

„Není to tedy tak, že smlouvy nejsou dobře uzavírány, ale vy se pod ně podepíšete, protože jiného hokejistu nemáte, a tím vám pak rostou náklady?,“ ptal se opoziční zastupitel Ivo Mitáček (STAN), podle něhož by měl klub zveřejnit, kolik hráči berou, aby se tak předešlo dohadům a fámám kolujícími mezi fanoušky.

„Někdo má představu, že vybíráme hráče podle našich představ. Jenže oni nejdřív řeší extraligu, pak zahraničí a až pak se dívají k nám do první ligy,“ poukázal Pravda. „Dostaneme se tak jen k hráčům na úrovni čtvrté až páté pětky v extralize. I proto v první lize nedochází k tak velkým změnám. Jen se přelévají hráči mezi kluby a doplňují je mladí,“ dodal.

Klub potřebuje ekonomicky silné partnery

Ekonomický náměstek primátora a bývalý zlínský hokejista Miroslav Chalánek uvedl, že klub potřebuje partnery, kteří by vstoupili do jeho vlastnické struktury. „Pokud klub vytvoří ztrátu, kdo ji uhradí? Zůstane to na městu,“ řekl s tím, že podle něj je klub z pohledu posledních sezon úspěšný.

„Nikdo vám nezaručí, že když dáte do hokeje o pět milionů víc, dopadnete lépe. Teď je třeba se zachránit a pak zase stavět tým tak, aby hrál lépe než letos.“

Těžké časy zlínského hokeje. Významné sponzory se nedaří najít, říká primátor

A co tedy čeká Berany v budoucnu? Pravda během diskuze se zastupiteli naznačil, že kádr se dočká změn. „Potřebujeme omladit, ale s tím souvisí, že pak nelze čekat stejné výsledky jako v minulých sezonách. Budeme se snažit budovat tým tak, aby během dvou tří let se zase dostal do pozice, kdy i s mladými hráči bude usilovat o postup,“ naznačil.

Podle něj by se tím zároveň výrazně snížily finanční náklady. „Je rozdíl kupovat starší hráče nebo vzít mladého hokejistu ve věku 20, 21 let,“ sdělil Pravda.

Primátor Jiří Korec (ANO) zároveň zmínil, že na klubové strategii musí být shoda s dalšími velkými partnery a sponzory. „Pokud bychom jim řekli, že se skládá tým, který bude hrát ve druhé polovině tabulky, můžou nám oznámit, že u toho být nechtějí, nebo třeba jen s půlkou peněz, které dávají nyní. Je to téma na debatu,“ podotkl Korec.

