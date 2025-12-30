Otrokovice jednají o koupi hotelu Společenský dům. Jasno má být příští rok

Petr Skácel, Milan Libiger
  9:02aktualizováno  9:02
Otrokovická radnice má zájem o koupi Společenského domu. Budova z baťovské éry, která je dominantou místní části Baťov, je dlouhodobě ve špatném stavu a ani její vlastník se nebrání prodeji. Obě strany se liší v představě o kupní ceně. Jednání stále pokračují.
Společenský dům v Otrokovicích. Funkcionalistickou stavbu z roku 1936 navrhl

Společenský dům v Otrokovicích. Funkcionalistickou stavbu z roku 1936 navrhl architekt Vladimír Karfík. | foto: Dalibor Glück, MAFRA

Společenský dům v Otrokovicích (březen 2021)
BAŤOVSKÁ ARCHITEKTURA. Společenský dům v Otrokovicích vznikl podle návrhu...
Hotel Baťov – Společenský dům připomíná v Otrokovicích baťovskou éru.
Funkcionalistická stavba Společenského domu je nejvýznamnější památkou v...
7 fotografií

Zastupitelé města v prosinci odsouhlasili, že město má záměr Společenský dům koupit. „Za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsme nikdy nebyli tak blízko možnosti objekt získat,“ řekla otrokovická starostka Hana Večerková.

„Společenský dům je jedinou kulturní památkou ve městě a jednou z nejdůležitějších staveb spojenou s historií Otrokovic,“ zdůraznila Večerková. „Máme zájem, aby plnil svou funkci, byl centrem Baťova a sloužil široké veřejnosti. K tomu ale potřebuje vlastníka, který zajistí jeho rozvoj.“

„Za dobu, co jsem v zastupitelstvu, jsme nikdy nebyli tak blízko možnosti objekt získat.“

Hana Večerkovástarostka Otrokovic

Klíčová je však otázka, na kolik by nákup vyšel. Vlastníci Společenského domu oslovili radnici letos v létě a budovu s pozemkem jí nabídli. Podle jejich znaleckého posudku má hodnotu 116 milionů korun.

Jenže město argumentuje, že jeho autor na základě pokynu majitelů postupoval nelogicky a nechal samostatně ocenit restaurace, kanceláře či byty v porovnání s cenami realitních kanceláří.

Podle radnice měl přitom brát budovu jako celek pro účely převodu na jiného vlastníka. Svým postupem tak částku výrazně nadhodnotil.

Baťovský symbol Otrokovic se dražit nebude, památka zůstane ubytovnou

Když si Otrokovice nechaly udělat znalecký posudek vlastní, vyšla jim cena 76,2 milionu korun. K tomu ale zase mají výhrady majitelé Společenského domu. A tvrdí, že jednají se zájemci o odkup ze soukromé sféry, kteří akceptují „jejich“ cenu 116 milionů korun.

„Navrhujeme cenu podle znaleckého odhadu, který jsme si nechali vypracovat. Město si nechalo vypracovat svůj posudek odhadcem, který si objekt ani pořádně neprohlédl. Proto o něm máme pochybnosti,“ vysvětlil majitel Společenského domu Jiří Mikoška.

Problémem jsou zástavy věřitelů

„Chybí v něm podstatné části jako třeba kvalifikované porovnání se srovnatelným prodejem. Myslíme si také, že odhadce nepracoval se vzestupem cen nemovitostí v posledních desíti letech.“ Podle Mikošky je třeba zhodnotit i fakt, že jde o kulturní památku.

Společenský dům v Otrokovicích (březen 2021)
BAŤOVSKÁ ARCHITEKTURA. Společenský dům v Otrokovicích vznikl podle návrhu Vladimíra Karfíka. Slavnostně byl otevřen 1. května 1936.
Hotel Baťov – Společenský dům připomíná v Otrokovicích baťovskou éru.
Funkcionalistická stavba Společenského domu je nejvýznamnější památkou v Otrokovicích.
7 fotografií

„Město k tomu přistupuje tak, že je objekt jak staré ojeté auto, ale jde spíše o veterána, jehož cena se pohybuje v jiných kategoriích než u ojetin. I když je pravda, že není v nejlepším technickém stavu,“ poznamenal Mikoška.

Radnice zároveň musí vyřešit ještě jeden problém. Z katastru nemovitostí vyplývá, že Společenský dům je omezen zástavními právy více věřitelů, z nichž největší je firma Krodos Servis. Jde o částku 13,4 milionu korun. Dalších 4,3 milionu korun pak požaduje Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín.

V cihlovém Baťově svítí další bílá fasáda. Architekt čelí kritice, postup hájí

„Objekt je v insolvenčním řízení. To je ale přerušené, protože Krodos Servis jedná s vlastníkem a domluvili se na společném postupu,“ podotkla Večerková.

„Pořád je však rozdíl v požadované a nabízené ceně. Spolák navíc musíme získat čistý, tedy bez exekucí a zástav,“ dodala s tím, že jednání budou pokračovat.

Budou v horních patrech koleje?

Město počítá, že na rozdíl od vlastníka by mohlo při rekonstrukci Společenského domu použít dotace. I tak by ale bylo potřeba 350 až 500 milionů korun.

Pro náplň budovy má dvě varianty, přičemž obě počítají se zachováním obchodů, restaurace či kavárny v přízemí. Pro další patra se však liší.

První z nich pracuje s využitím pro vzdělávací účely, prostory pro přednášky by tady mohla mít například Univerzita Tomáše Bati a ve třetím a čtvrtém patře by vznikly vysokoškolské koleje.

Společenský dům slaví 80 let, do Karfíkovy budovy se jezdilo za zábavou

Druhá navrhuje vznik společenského a kulturního centra či muzea, místa pro podnikání a vzdělávání, místo by tady mohla najít třeba Základní umělecká škola. Poslední dvě patra by se pak stala domovem pro seniory.

„Zatím jde ale jen o úvahy,“ upozornila Večerková. „Možná se najde partner, který by vnesl do projektu další myšlenku, čemuž se nebráníme, pokud to bude v souladu s charakterem a posláním budovy i jejího okolí.

Hledáme kompromis, říká majitel budovy

Představa vlastníka Společenského domu v Otrokovicích a města jako potenciálního kupce o ceně se rozcházejí, ale jednání pokračují a do konce příštího roku by mělo být jasno. „Hledáme kompromis, na němž bychom se dohodli,“ říká majitel budovy Jiří Mikoška.

Spoluvlastníkem budovy je Jiří Mikoška.

Starostka Večerková řekla, že za dobu, co je v zastupitelstvu, nebylo město nikdy tak blízko dohodě. Vidíte to stejně?
Město se v této otázce hodně posunulo. Nákup Společenského domu zvažovalo už před pěti šesti lety, ale k dohodě kvůli ceně nedošlo. Asi nejblíže mělo k nákupu začátkem 90. let, kdy mu Restaurace a jídelny objekt nabídly za korunu. Tehdejší vedení města to odmítlo.

Stále se rozcházíte ohledně ceny: město nabízí 76,2 milionu korun, vy požadujete 116 milionů. Radnice tvrdí, že váš odhadce „nelogicky a na základě pokynu vlastníka“ dostal zadání rozdělit budovu na bytové a nebytové prostory a „stanovil cenu obvyklou na základě srovnání s nabídkami realitních kanceláří, jejichž předmětem je prodej malých restaurací, jednotlivých kancelářských prostor a bytů o velikosti 1+kk.“ Proč jste tak postupoval
Uvažujeme o tom, že kdybychom se nedohodli s městem, tak budovu budeme prodávat po částech, zvlášť bydlení, restaurace a další prostory. Jsme podnikatelský subjekt a nemáme dotace. Musíme jednat podle principu maximalizace tržního výsledku. Objekt jsme koupili jako ruinu, a i když dnes nevypadá moc hezky, vložili jsme do něho už 65 milionů korun.

Do čeho jste v budově investovali a plánujete další investice?
Budova je 80 let stará a nikdy nebyla řádně rekonstruovaná. Udělali jsme nové rozvody elektriky a vody, téměř kompletně nové odpady, celý nový topný systém a instalovali jsme nové agregáty na vzduchotechniku. Každý prostor se musel opravit, ani pokoje nezůstaly v původní podobě. Další zásahy neplánujeme, protože na ně nemáme peníze a banka nám nepůjčí.

Na jaké úrovni provozujete ubytovací zařízení?
Nabízíme dlouhodobé ubytování, jehož využívají důchodci, kteří nemají na byt, i pracovníci firem, od vedoucích po dělníky. Ze dvou třetin míváme obsazeno, protože po bydlení je na rozdíl od hotelového ubytování poptávka.

Jednáte i s dalšími zájemci?
Jednáme s realitní kanceláří, která objekt nabízí soukromým subjektům. Cena je 120 milionů korun.

Objekt je zatížený zástavou skoro 18 milionů korun, která se týká firmy Krodos Servis. Co je důvodem?
Jde o vysoce spornou pohledávku, kterou obchodovala insolvenční mafie. Vedly se o ni i soudní spory. Před prodejem by byla zástava vyřešena.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou roli princezny Elvíry v ní ztvárnila Sofie Anna Švehlíková, která se tak stává „princeznou...

Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986

Ivan Pilip ve filmu Chobotnice z II. patra (druhý zprava v modré košili).

V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu Prodloužený čas. Tentokrát jsme v „pohádce“ z Prahy objevili známou tvář.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje zákon. Velké prodejny nad 200 metrů čtverečních smějí mít 24. prosince otevřeno pouze 12 hodin. Řada...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude také nejzazší možnost nákupu v supermarketech a velkých obchodech. Kde a jak bude otevřeno a jak je to...

Sedm bateriových vlaků bude jezdit pod hlavičkou ČD, o pěti dalších rozhodne soutěž

Do Pardubického kraje zavítal k bateriový vlak, se kterým se vedení...

Pardubický kraj už rozhodl, jak využije dvanáct nových bateriových vlaků. Sedm jich posílí provoz na tratích Litomyšl – Česká Třebová. Pět souprav bude sloužit na trase z Ústí nad Orlicí do...

30. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  12:20

Otužilci při loučení s rokem v Přerově si budou muset v Bečvě vysekat led

ilustrační snímek

Do ledové řeky Bečvy v Přerově se ve středu ponoří několik desítek otužilců z celé Moravy. Při silvestrovské show, kterou tradičně absolvují v pestrých...

30. prosince 2025  10:03,  aktualizováno  10:03

Jednání o budoucnosti miniaturparku Boheminium budou pokračovat i příští rok

ilustrační snímek

Provozovatelé miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních na Chebsku se zatím definitivně nedohodli s vedením města na podobě dodatku smlouvy o pronájmu...

30. prosince 2025  9:56,  aktualizováno  9:56

Krajská zdravotní zavádí preventivní opatření kvůli šíření respiračních nemocí

ilustrační snímek

Společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje sedm nemocnic, zavádí preventivní opatření kvůli zvýšenému výskytu respiračních onemocnění....

30. prosince 2025  9:37,  aktualizováno  9:37

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Silnice v Olomouckém kraji pokryl sníh, všechny vozovky jsou však sjízdné

ilustrační snímek

Silnice v Olomouckém kraji v noci na dnešek pokryl sníh, všechny vozovky jsou však sjízdné. Správci silnic vyjeli do terénu ve všech okresech kraje, silnice...

30. prosince 2025  9:30,  aktualizováno  9:30

Kvůli mrtvému v kolejišti nejezdí vlaky mezi Žďárem n. S. Novým Městem n. M.

ilustrační snímek

Nález mrtvého muže v kolejišti dnes ráno zastavil provoz vlaků mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě. Mrtvý ležel nedaleko Kamenného rybníka, uvedla...

30. prosince 2025  9:27,  aktualizováno  9:27

Kam v Praze? 5 tipů na lednové akce bez vstupného, které nabídnou klid i inspiraci

Výhled na Prahu

Leden v Praze nemusí být jen o povánočním shonu a návratu k pracovním povinnostem. Vybrali jsme několik akcí, které nabídnou kulturní zážitek, inspiraci i prostor ke zpomalení. Od hudby a filmu přes...

30. prosince 2025  10:47

Na Chebsku skončí víkendová zubní pohotovost, stomatologové nemají zájem

Ilustrační snímek

Kvůli změně zákona, podle níž se zubaři nemusejí podílet na zajištění chodu pohotovosti, končí po Novém roce na Chebsku tato služba o víkendech. Kraji se nepodařilo dohodnout se zubaři. V týdnu...

30. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Lyžařské areály v Beskydech po ochlazení zahájují sezonu. Na snímku Ski Park...

Sněhové podmínky v Beskydech se s ochlazením zlepšují a na zahájení provozu se tam připravují další lyžařské areály. V pondělí se například rozjely lanovky ve střediscích Ski Park Gruň ve Starých...

30. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Česká Lípa podpořila nákup přístrojů pro novou gastroenterologickou ordinaci

ilustrační snímek

Česká Lípa podpořila nákup přístrojů pro novou gastroenterologickou ordinaci. Program na podporu zdravotních služeb má město od roku 2018, každoročně je v něm...

30. prosince 2025  8:34,  aktualizováno  8:34

Energie pro všechny: SINEXCEL proměňuje závazky v oblasti udržitelnosti v konkrétní činy

30. prosince 2025  10:14

Teploty na lyžování? Ideální, jenže skiareálům schází voda pro sněžná děla

Na Dolní Moravě se lyžuje, jiné resorty musely zůstat přes svátky zavřené.

Vánoce a přelom roku patří mezi vrcholy zimní sezony, letos ovšem čelí lyžařská střediska v Olomouckém kraji problémům. Mít dostatek zasněžovacích děl a další techniky pro výrobu technického sněhu je...

30. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.