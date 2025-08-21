Kvůli otravě houbami leží senior v nemocnici, snědl muchomůrku zelenou

Autor: fuk, ČTK
  12:42aktualizováno  13:08
Nemocnice Agel ve Valašské Meziříčí na Vsetínsku přijala v posledních dnech tři pacienty s podezřením na otravu z hub. U jednaosmdesátiletého muže se otrava prokázala, snědl muchomůrku zelenou, sdělila nemocnice.
Fotogalerie1

Muchomůrka zelená | foto: ČTK

Pacienta přivezla rychlá záchranná služba na chirurgickou ambulanci s bolestmi břicha.

„Podle dostupných informací došlo k záměně při konzumaci smaženého jídla, kdy byly místo holubinek použity muchomůrky zelené,“ upřesnila pro iDNES.cz mluvčí skupiny Agel Andrea Jalůvková.

Muže následně hospitalizovali na interním oddělení. Dnes ho přeložili do Nemocnice Agel v Novém Jičíně. Seniorův aktuální zdravotní stav Jalůvková nezmínila.

Záchranáři v minulých dnech řešili i další případy s podezřením na otravu houbami. K jednomu případu vyjeli před týdnem v noci do Rožnova pod Radhoštěm. „Žena i muž měli silné bolesti břicha, trpěli průjmem a zvraceli,“ popsala tehdy mluvčí krajských záchranářů Gabriela Netopilová Sluštíková.

Otravy houbami na Vsetínsku. Záchranáři vezli do nemocnic tři lidi, včetně dítěte

Oba pacienty následně převezli do valašskomeziříčské nemocnice „Zdravotní personál interní ambulance musel v minulých dnech provést vyšetření u muže a ženy, kteří snědli několik hub osmažených na pánvi a projevovali příznaky otravy, které však nebyly prokázány,“ potvrdila primářka interního oddělení Marie Černochová.

Hned druhý den ráno vyjížděla záchranka i k dalšímu podobnému případu, kdy měla potíže nezletilá pacientka v obci na Vsetínsku. I ona popsala, že večer snědla smažené houby a v noci ji pak bolelo břicho, měla silný průjem a zvracela.

Zda se i u ní potvrdila otrava, ale Vsetínská nemocnice, kam byla převezena, nesdělila. „Vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilou osobu, nebudeme k ní uvádět žádné podrobnosti,“ vysvětlila mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Vysoké riziko u muchomůrky zelené

Otrava houbami se nejčastěji projevuje bolestmi břicha, zvracením, malátností, celkovou únavou i halucinacemi. V začátcích nelze příznaky odlišit od jiné otravy jídlem, léky nebo chemikáliemi. Na možnost otravy houbami proto musí myslet vyšetřující lékař a cíleně se pacienta na požití hub, a to i několik dní zpětně, zeptat.

Smrtící houby už rostou. Zabije i jediný klobouk, smrt přichází i po týdnech

Zdravotníci řeší potíže lidí způsobené houbami o prázdninách často.

„Lidé většinou pozřou buď špatně upravenou houbu, respektive již zapařenou. Sbírají holubinky, u kterých jsou potíže pravidlem, ne všechny jsou totiž jedlé a také je častá jejich záměna za muchomůrku zelenou,“ zdůraznila primářka Černochová.

Největším nebezpečím, které může houbaře po snědení jedovaté houby potkat, je podle ní těžké poškození funkce jater, jež ve své nejtěžší podobě končí jejich selháním a smrtí. „To je typické pro otravu muchomůrkou zelenou. Jiné druhy hub mohou významně ovlivnit funkce nervové soustavy a psychiku,“ dodala.

Živočišné uhlí jako první pomoc

Lidé by měli sbírat jen takové houby, které dobře poznají. „Další rada je nezapomenout na dostatečnou tepelnou úpravu a také nezapíjet houby alkoholem,“ uvedla primářka.

Kvůli otravě houbami loni v Česku skončilo v nemocnici nejméně 184 lidí. Po několika letech zdravotníci evidovali i dvě úmrtí. Zásadní je vyhledat lékaře včas, jako první pomoc je vhodné podat medicinální, lidově živočišné, uhlí.

Určit správnou léčbu pomohou lékařům odřezky hub, zbytky jídla, ale i zvratky nebo stolice.

V pražském IKEMu skončil před pár týdny muž poté, co si s manželkou spletli bedly a muchomůrku zelenou. „Jeli jsme z Německa a po cestě domů jsme sbírali houby. Několik malých a jednu velkou. Houby vypadaly dobře, tak jsme si je udělali s manželkou v neděli k obědu,“ líčil pro iDNES.cz Bohdan, který pracuje jako řidič kamionu.

To, že právě houba s velkým kloboučkem není bedla, jak si myslel, ale smrtelně jedovatá muchomůrka zelená, zjistil až později v nemocnici. Pacientova selhávající játra se lékařům nakonec podařilo zachránit a začala se léčit sama.

8. srpna 2025

21. srpna 2025  14:42,  aktualizováno  14:42

