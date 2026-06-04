Hrad v Kurovicích bude o víkendu patřit šermířům, nabídne historické dny

Na hrad v Kurovicích na Kroměřížsku se o prvním červnovém víkendu sjedou šermíři a příznivci historie. Na památce, jejíž existence sahá do 13. století, se po roce opět uskuteční historické dny. Každoročně je navštěvují stovky lidí. Spolu s vystoupeními šermířských skupin nabídnou také dobovou hudbu a střelbu z mušket, řekl dnes ČTK Martin Malina, předseda spolku, který se o hrad stará.
Historické dny zahájí v sobotu v 10:00 průvod šermířů, mušketýrů a rytířů. Po oba dny bude následovat program plný šermířských vystoupení, rekonstrukcí šarvátek, historické hudby a tance. Zájemci také ochutnají speciality z historické kuchyně. "Přijede více než 20 souborů, bude tu přes 200 účinkujících," řekl Malina.
Do vnitřních prostor hradu budou moci lidé nahlédnout při prohlídkách s průvodcem. Organizátoři chystají i cyklus odborných přednášek. Součástí sobotního programu znovu bude Kurovický Mortschlag, soutěž šermířských choreografií. "Čtyřčlenná až pětičlenná porota hodnotí dobovost, šerm, užití technik a různé další detaily, načež se shodne na bodovém hodnocení. Samozřejmě ten, kdo má nejvíce bodů, vyhrává," uvedl Malina.
Lidé uvidí též příjezd vévody Albrechta z Valdštejna s doprovodem, který Kurovice v 17. století navštívil, aby tam tajně hovořil s tehdejším kurovickým pánem Ladislavem z Lobkovic o postupu proti vzbouřeným protestantským moravským stavům. "V roce 1619 se potkali právě v Kurovicích. V nedalekém Holešově byla silná protestantská armáda, takže se museli potkat mimo pozornost tohoto vojska. Právě možná zde v Kurovicích došlo k prvním jednáním začátku třicetileté války," řekl Malina.
Více informací o historických dnech je k dispozici na webových stránkách hradu. Od roku 2006 jej postupně opravuje zapsaný spolek Hrad Kurovice, dříve nesl jméno Tvrz Kurovice. Zatímco v minulosti kurovickou památku považovali historici za tvrz, nyní se přiklánějí k tomu, že šlo o hrad. Odborníci hrad označují za jedinečnou ukázku sídla středověké nižší šlechty na Moravě.
V posledních letech řemeslníci dokončili rekonstrukci střechy památky, pracovalo se i na statice budovy. Postupně obnovují fasádu a interiéry. První zmínka o hradu pochází z roku 1275, je zajímavý zejména díky dochovanému středověkému zdivu v jádru budovy. Za pozornost stojí kamenická výzdoba v interiérech a zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od středověku přes renesanci po baroko. Zčásti se dochovalo také opevnění.