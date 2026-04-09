Hrad ve Zlíně-Malenovicích nabízí nové expozice o archeologii či zbraních

Nové expozice zaměřené na archeologii, zbraně, hrady či řemesla nabízí po rekonstrukci hrad ve Zlíně-Malenovicích. Hrad byl kvůli opravám zavřený od podzimu 2024, veřejnosti se otevře 18. dubna, kdy začne návštěvnická sezona, řekl dnes ČTK Petr Tkadlčík, vedoucí provozního oddělení Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, které hrad spravuje.
Rekonstrukce stála 54 milionů korun, z toho téměř 34 milionů činily evropské dotace, zbytek hradí Zlínský kraj. Muzeum je krajskou příspěvkovou organizací. "Na hradě se vyměňovala všechna okna, upravovala se elektroinstalace, řešilo se odvodnění nádvoří, připravoval se prostor na instalaci expozic," uvedl Tkadlčík. Prostor určený na expozice se zdvojnásobil. "Jde například o unikátní průchod přes půdu, také nové expozice zbraní, řemesel a archeologie," uvedl Tkadlčík.
Archeologická expozice představuje nálezy ze Zlínského kraje. Nechybí například rekonstrukce kostrového hrobu slovanského bojovníka ze Žlutavy. "Svou vitrínku tu má i unikátní hliněná antropomorfní plastika z mladší doby bronzové. Ta byla objevena při záchranném archeologickém výzkumu u Kvítkovic. Neméně vzácná je ale také avarská železná helma a části avarského lamelového brnění," uvedla archeoložka Jana Langová. Expozice je průřezem historie kraje od paleolitu po raný středověk.
V hradním sklepení je nové lapidárium. Další novinkou je expozice Hrady – hrdá místa. Věnuje se stavebnímu vývoji hradu Malenovice, ale přiblíží i další hrady kraje. V prostorách, které byly dosud přístupné jen výjimečně při vánočním jarmarku, je nová expozice Cesta kůže, vlákna a železa. Představuje základní materiály ze života předchozích generací nejen pomocí exponátů a audiovizuální techniky, ale také formou komiksu na stěnách. Nechybí tkalcovský stav, sedlářská dílna, různé druhy kůže i látek či kovárna.
Expozice zbraní je také v dosud neužívaných prostorách. Obsahuje stovku zbraní ze sbírek muzea, které dosud byly k vidění jen na krátkodobých výstavách, některé nebyly vystaveny vůbec. V jedné části jsou orientální a balkánské zbraně, kde nechybí například zbroj samuraje. Další místnost je zaměřená na sportovní palné zbraně a historické terče, další prostor je určený vojenským a loveckým zbraním.
Hrad se rekonstruoval také v roce 2018, kdy stavbaři dělali statické zajištění a opravili fasádu hradu, o rok později se opravovala střecha na předhradí. V budoucnu se zvažují ještě terénní úpravy v okolí hradu. Hrad Malenovice založil pravděpodobně moravský markrabě Jan Jindřich, mladší bratr Karla IV., po roce 1360. V dalších staletích byl hrad opakovaně přestavěn. Současnou podobu Malenovice získaly barokními úpravami za majitelů Lichtenštejnů-Kastelkornů.